« Je vous ai dit à VOUS de ne pas vendre » – Saylor justifie la vente de 32 BTC par Strategy

Michael Saylor justifie à BTC Prague la vente de 32 BTC par Strategy début juin. Sa défense tient en une phrase : « Je vous ai dit à VOUS de ne pas vendre, jamais que la société ne vendrait pas ».

« Je vous ai dit à VOUS de ne jamais vendre », la défense de Saylor

Sur la scène de BTC Prague, Michael Saylor a répondu frontalement aux critiques visant la vente de 32 BTC par Strategy le 1er juin dernier. Le fondateur de l’entreprise a balayé l’idée d’une trahison de sa propre doctrine d’accumulation.

« Je refuse de le faire parce qu’un troll sur Twitter dit, hey tu as dit de ne jamais vendre son Bitcoin. Très bien, je vais détruire une entreprise à 100 milliards de dollars pour ne pas vendre mon Bitcoin. Le truc, c’est que je vous ai dit à VOUS de ne jamais vendre votre Bitcoin ! Je n’ai jamais dit que la société ne vendrait pas son Bitcoin », a lancé Saylor.

Here is the answer on stage of @BTCPrague why Michael @saylor sold 32 BTC pic.twitter.com/5vGM0P9Rwh — Alex Bragin (@BraginRights) June 11, 2026

Le PDG insiste, selon lui, depuis cinq ans, les rapports trimestriels et les communications officielles de Strategy n’ont jamais exclu la possibilité de céder des bitcoins si la situation l’exigeait.

32 BTC vendus, 1 550 BTC rachetés : la séquence complète

Pour rappel, Strategy avait cédé 32 BTC pour environ 2,5 millions de dollars le 1er juin, provoquant une vague d’inquiétude sur le marché. Une semaine plus tard, l’entreprise annonçait l’achat de 1 550 BTC entre le 1er et le 7 juin 2026.

L’opération représente 101,3 millions de dollars, pour un prix moyen de 65 332 dollars par BTC. Strategy détient désormais 845 256 BTC, acquis pour un coût total d’environ 63,97 milliards de dollars, soit 75 680 dollars en moyenne par bitcoin. Au cours du Bitcoin actuel autour de 63 454 dollars, la position affiche encore une perte latente d’environ 10 milliards de dollars.

Sur deux semaines, Strategy aura donc ajouté 1 518 BTC net à sa réserve. La vente de 32 BTC n’est pas (encore ?) un signal de capitulation, mais a été un test grandeur nature de la réaction du marché.

Cette vente s’inscrit aussi dans une logique de trésorerie. Strategy a constitué en décembre 2025 une réserve cash initialement d’1,4 milliard de dollars, désormais portée à 1 milliard de dollars, conçue pour couvrir le paiement des dividendes sur ses actions préférentielles (dont la série STRC) ainsi que les intérêts de sa dette.

Autrement dit, lorsque les flux de capitaux levés via le programme ATM ne suffisent pas à honorer ces engagements récurrents, l’entreprise dispose d’un coussin en dollars, et peut, à la marge, céder une partie de ses bitcoins. La cession des 32 BTC pour 2,5 millions de dollars s’interprète pour le moment davantage comme un ajustement de trésorerie que comme une capitulation, même si cela a inquiété les marché.

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Acheter plus que vendre : le rôle clé des actions MSTR et STRC

La logique de Saylor tient en une équation simple. Son objectif déclaré reste d’acheter plus de bitcoins qu’il n’en vend et le levier pour y parvenir passe par les marchés financiers.

L’achat des 1 550 BTC a ainsi été financé via le programme d’émission d’actions ordinaires MSTR « at-the-market » (ATM), avec la vente de 1 409 600 actions MSTR pour 181 millions de dollars, ce qui dilue les actionnaires. À cela s’ajoutent les actions préférentielles, dont la série STRC, qui permettent à Strategy de lever du capital sans dilution des actionnaires.

STRC (Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) Action préférentielle perpétuelle cotée au Nasdaq, conçue pour s’échanger autour de 100 dollars par titre. Elle accumule des dividendes à un taux variable sur un montant nominal de 100 dollars par action, taux ajusté mensuellement de manière à maintenir le cours proche de cette valeur.

Le dividende annuel s’établit actuellement à 11,50 %, payable mensuellement (puis 2 fois par mois) en cash, soit environ 0,9583 dollar par action chaque mois. Le mécanisme est auto-correcteur : si le cours glisse sous 95 dollars, Strategy relève le dividende, et au-dessus de 101 dollars, l’entreprise peut le réduire.

Les investisseurs achètent les actions préférentielles, Strategy encaisse le cash et achète du Bitcoin. Strategy doit rembourser 11,5 % par, mais elle n’a pas eu à créer la moindre action MSTR. Autrement dit, STRC permet de financer l’accumulation de BTC sans diluer les actionnaires ordinaires, contrairement au programme ATM utilisé pour les 1 550 BTC rachetés début juin.

Mais avoir des bitcoins au bilan ne génèrent aucun flux d’argent et l’activité de logiciel historique de Strategy couvre à peine ses frais. Le paiement des dividendes doit donc venir d'ailleurs : nouvelles émissions, réserve, ou vente d'actifs. Tant que STRC tient près des 100 dollars, la machine à émettre tourne et le cash entrant couvre largement le cash sortant. Mais si elle décroche durablement, l’émission se tarit alors que les dividendes, eux, continuent de courir.

Le titre MSTR cote à 120,15 dollars le 12 juin, en hausse de 4,16 % sur la séance, loin toutefois de son plus haut à 457,22 dollars sur 52 semaines.

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Sources : BraginRights

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