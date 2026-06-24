Bitcoin chute, l’or s’effondre et Strategy vacille

Bitcoin et l'or ont décroché, alors que l'action Strategy passe sous les 100 dollars. La narrative des valeurs refuges face à l'inflation s'effrite.

Bitcoin sous pression, l’or décroche

Le Bitcoin (BTC) est passé sous les 62 000 dollars ce mercredi, enregistrant ainsi une baisse de plus de 20 % sur un mois. La principale cryptomonnaie a confirmé la veille un un signal technique qui pourrait ouvrir la voie à un repli vers 55 000 dollars selon plusieurs analystes.

Le market maker Wintermute évoque pour sa part un niveau clé à surveiller à 59 000 dollars, désigné comme le « bear market low » à défendre absolument. L’environnement est jugé fragile, avec des corrélations entre tokens en hausse et une liquidité qui s’assèche à l’approche de l’été.

Plus surprenant, l’or chute lui aussi lourdement. Le métal jaune est repassé sous les 4 000 dollars l’once pour la première fois depuis novembre 2025, en recul de près de 4 % sur la séance. L’argent suit la même trajectoire, désormais 50 % sous son pic de janvier.

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La fin du « debasement trade »

Le narratif qui avait dopé l’or, l’argent et le Bitcoin en 2025, celui de la dépréciation monétaire face aux déficits publics, s’effrite à vue d'œil. Sur les 30 dernières heures, l’or aurait effacé environ 1 100 milliards de dollars de capitalisation et l’argent près de 400 milliards .

🚨Gold and silver are getting wrecked. Last 30 hours:

- Gold down -3.87%, wiping out $1.1 trillion.

- Silver down -9.18%, wiping out ~$400 billion. Since the war started:

- Gold down -25%, erasing $9.4 trillion.

- Silver down -38%, erasing $2.7 trillion. From all time highs:

-… pic.twitter.com/uIUCcyu0j2 — Bull Theory (@BullTheoryio) June 24, 2026

Le contexte géopolitique amplifie le mouvement. Donald Trump a annoncé que l’Iran ne prélevait plus de frais sur les navires traversant le détroit d’Ormuz, signe d’une désescalade dans le conflit. Le baril de pétrole américain WTI replonge à 70,20 dollars, son plus bas depuis mars, alors que le Brent a chuté à environ 73 dollars, en baisse de plus de 26% sur un mois. Les investisseurs se réfugient dans le dollar et le yen, classiques actifs « risk-off ».

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Strategy au cœur des inquiétudes

Premier détenteur institutionnel de Bitcoin, Strategy encaisse violemment le choc. L’action MSTR est tombée à 98,53 dollars, son plus bas niveau depuis février 2024. Le titre abandonne désormais près de 80 % par rapport à son sommet annuel de 457,22 dollars.

Le cours de l'action Strategy depuis cinq ans. Source: Google Finance

Les 53 milliards de dollars de Bitcoin détenus par Strategy restent supérieurs à sa dette et lui permettent encore de couvrir ses engagements financiers. Mais les analystes estiment qu’un Bitcoin à 30 000 dollars forcerait l’entreprise à émettre massivement de nouvelles actions, voire à vendre du BTC en dernier recours.

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Catalyseurs à venir cette semaine

Trois rendez-vous vont rythmer la suite. Le maintien de l’accord de paix entre les États-Unis et l’Iran, la publication de l’inflation PCE jeudi, l’indicateur préféré de la Fed, et enfin l’expiration trimestrielle des options en fin de mois, qui peut amplifier les mouvements.

Petit signal positif côté régulation, la Chambre des représentants a adopté le Road to Housing bill, qui inclut une interdiction pour la Fed d’émettre une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) pendant quatre ans. Cela exclut donc pour le moment un risque de concurrence avec certains usages des cryptomonnaies et notamment des stablecoins. Donald Trump devait signer le texte ce mercredi.

Il faudra désormais aussi surveiller le comportement du marché américain ce mercredi. Il pourrait également pâtir du regain d'aversion au risque de la part des investisseurs.

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Sources : CoinDesk, Boursorama , Investor’s Business Daily Yahoo Finance

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