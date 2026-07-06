Strategy vend 3 588 BTC pour 216 millions de dollars

Strategy a activé son programme de monétisation, annoncé le mois dernier par Michael Saylor. La vente de BTC est destinée à financer les dividendes des Digital Credit Securities.

Strategy cède 3 588 Bitcoin pour financer ses dividendes

C’est désormais officiel. Michael Saylor a annoncé ce 6 juillet 2026 sur X que Strategy a vendu 3 588 BTC pour environ 216 millions de dollars. L’opération vise à financer les dividendes versés sur les Digital Credit Securities, les actions préférentielles émises par la société.

Strategy has sold 3,588 $BTC for $216 million to fund dividends on our Digital Credit securities. As of 7/5/2026, we hodl ₿843,775 in our BTC Reserves and $2.55 billion in our USD Reserves. https://t.co/Cssgz29Psj — Michael Saylor (@saylor) July 6, 2026

Strategy conserve 843 775 bitcoins dans ses réserves et 2,55 milliards de dollars en cash. Un matelas de liquidités jugé suffisant pour couvrir près de 17,4 mois de dividendes et d’intérêts sur les titres préférentiels.

Le prix de vente moyen ressort autour de 60 200 dollars par BTC, un niveau inférieur au coût de revient moyen de Strategy. De quoi alimenter les critiques dans les commentaires du tweet de Saylor, plusieurs internautes pointant une vente à perte alors que le cours du Bitcoin évolue actuellement autour de 61 946 dollars.

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Le plan de monétisation Bitcoin passe à l’action

Cette vente n’est pas une surprise. Elle marque la première application concrète du Bitcoin Monetization Program adopté fin juin par le conseil d’administration de Strategy. Ce nouveau cadre autorise la société à céder du BTC pour reconstituer ses réserves en dollars, financer les dividendes de ses actions préférentielles ou racheter ses propres titres.

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Dans le même temps, Strategy a relevé le dividende annuel du STRC à 12 % à compter du 1er juillet, et autorisé jusqu’à 2 milliards de dollars de rachats répartis entre les Digital Credit Securities et l’action MSTR. Le tout sans obligation d’exécution.

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Une stratégie assumée malgré la polémique

La vente de 3 588 BTC contraste avec l’image de « HODLer absolu » que Saylor a longtemps cultivée. Mais l’homme d’affaires assume publiquement ce virage depuis que Strategy a cédé 32 BTC le mois dernier. À BTC Prague, il avait résumé sa position en une phrase : « Je vous ai dit à VOUS de ne pas vendre, jamais que la société ne vendrait pas ».

Sur le marché des actions, la réaction est nettement positive. L’action MSTR bondit de près de 8 % à 100,77 dollars ce lundi, alors qu’elle évoluait dans une fourchette annuelle comprise entre 81,81 et 457,22 dollars. Les investisseurs semblent saluer la capacité de Strategy à honorer ses engagements sans recourir à de nouvelles émissions dilutives.

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Un modèle sous surveillance

Le montage repose sur une équation simple. Strategy utilise ses 843 775 BTC comme moteur de collatéral, tout en cédant une fraction marginale, environ 0,4 % de son stack, pour servir les dividendes de ses titres préférentiels. Le modèle tient tant que le spread entre le rendement du Bitcoin et le coût du capital reste positif.

Reste à voir si ces ventes deviendront récurrentes. À raison de plusieurs milliers de BTC par trimestre, la pression vendeuse pourrait finir par peser sur le marché, dans un contexte où le Bitcoin peine à retrouver ses plus hauts d’octobre 2025 à plus de 126 000 dollars. La prochaine échéance de dividendes servira de nouveau test grandeur nature.

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Sources : Michael Saylor sur X, CoinDesk

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