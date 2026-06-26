Michael Saylor tente de rassurer sur la chute de Strategy

Michael Saylor tente de rassurer les investisseurs alors que l'action Strategy (MSTR) plonge et que le STRC est tombé à 75 dollars. L'entreprise accuse désormais près de 13 milliards de dollars de pertes latentes.

Saylor tente de faire taire les critiques

Sous le feu des critiques, Michael Saylor a publié ce vendredi un message sur X pour tenter de rassurer. " La volatilité teste chaque structure de capital. Strategy reste concentrée sur Bitcoin, une allocation disciplinée du capital, la qualité du crédit et la création de valeur à long terme ", a-t-il écrit.

Volatility tests every capital structure. Strategy remains focused on Bitcoin, disciplined capital allocation, credit quality, and long-term value creation. We appreciate our investors and will continue to execute with transparency and resolve. $MSTR — Michael Saylor (@saylor) June 26, 2026

Cette déclaration intervient alors que les marchés remettent en question la stratégie d'accumulation de Bitcoin de Strategy. L’action MicroStrategy (MSTR) a plongé de 9,44 % pour tomber à 85,33 dollars, soit son plus bas niveau sur 52 semaines . Sur un an, le titre a perdu plus de 80 % de sa valeur depuis son sommet à 457 dollars.

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En parallèle, le cours du Bitcoin poursuivait sa chute: le BTC s'échangeait autour de 58 800 dollars au moment de la rédaction, en recul de près de 4 % sur 24 heures et de 22 % sur 30 jours.

13 milliards de pertes latentes et un STRC qui décroche

Strategy détient environ 844 000 BTC acquis à un prix moyen proche de 75 600 dollars. Au cours actuel, les pertes latentes dépassent 13 milliards de dollars. Un chiffre vertigineux qui dépasse à lui seul la capitalisation de tokens majeurs comme Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) ou encore Chainlink (LINK).

Mais tous les regards sont désormais tournés vers le STRC, l'action préférentielle sur laquelle Strategy s'appuie pour lever des fonds et poursuivre ses achats de BTC. Pensé comme un titre relativement stable autour de 100 dollars, assorti d'un dividende variable, il est tombé à environ 75 dollars, soit près de 25 % sous sa valeur nominale. Une chute qui rappelle de mauvais souvenirs à certains observateurs, même si Arkham a publié une analyse écartant toute comparaison directe avec l'effondrement de Luna.

IS STRC THE NEXT LUNA? Short answer - not quite. STRC has depegged. It’s down to $76.2, approximately 25% below par. Michael Saylor has $1.4 Billion to pay STRC dividends, but will he be able to keep the stock alive? Here’s our breakdown: pic.twitter.com/bMDzGWEHMW — Arkham (@arkham) June 25, 2026

Selon Arkham, Strategy dispose en effet de 1,4 milliard de dollars de réserves de trésorerie pour couvrir les dividendes du STRC, soit environ 10 mois de paiements face à des engagements annuels estimés à 1,71 milliard. La société a par ailleurs levé 11,68 milliards de dollars en 2026 via son mécanisme ATM, dont environ 5,6 milliards grâce au seul STRC.

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Une mécanique de financement qui inquiète

Pour les sceptiques, le décrochage du STRC est un signal d’alarme. Certains analystes estiment que cela démontre que les investisseurs doutent de la solvabilité de MSTR, soulignant que les paiements d’intérêts annuels pourraient peser lourdement sur les comptes.

Mais d’autres voix relativisent. Les dividendes préférentiels ne sont pas obligatoires comme une dette classique, ce qui laisse une marge de manœuvre à Strategy. La vraie variable reste la capacité de l’entreprise à continuer de lever du capital sur les marchés actions, condition nécessaire pour entretenir sa stratégie d’accumulation de BTC.

Cette baisse prive surtout Strategy d'un important levier de financement. Tant que le STRC évoluait autour de 100 dollars, l'entreprise pouvait lever des capitaux dans de bonnes conditions pour acheter davantage de bitcoins. À 75 dollars, ce mécanisme devient beaucoup moins efficace. Pour continuer à accumuler du BTC, Strategy pourrait alors privilégier des émissions d'actions ordinaires, au prix d'une dilution des actionnaires.

À plus long terme, si ses réserves de liquidités s'épuisaient et que les financements se tarissaient, certains n'excluent pas qu'elle soit contrainte de vendre une partie de ses bitcoins pour honorer ses engagements, notamment le paiement des dividendes du STRC.

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Le prochain rendez-vous clé est fixé au 30 juin. Ce jour-là, Strategy versera son dividende mensuel aux détenteurs du STRC et annoncera le nouveau taux de rendement de cette action préférentielle. Les investisseurs suivront de près cette décision, qui influencera l'attractivité du titre et la capacité du groupe à lever de nouveaux capitaux.

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Sources : Michael Saylor sur X, Arkham

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