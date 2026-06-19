Depuis qu’elle a vendu 32 BTC à la fin du mois de mai, la première Bitcoin Treasury au monde, Strategy, tente de rassurer ses investisseurs convaincus que cela n’arriverait jamais. Ce n’était peut-être pas le meilleur moment pour Michael Saylor de révéler que son action préférentielle STRC, actuellement en chute libre, a été conçue avec une IA…

STRC : une action préférentielle en chute libre

La société Strategy s'impose sans aucun doute possible comme la première Bitcoin Treasury au monde, avec des achats récurrents opérés depuis 2020 qui lui permettent d'afficher actuellement un portefeuille composé de 846 842 BTC sur son site officiel, soit un peu plus de 4 % de sa quantité disponible pour une valeur estimée à 53 milliards de dollars.

Une stratégie qui positionne l'entreprise de Michael Saylor en première ligne, surtout lorsqu'elle se met à vendre 32 BTC alors qu'il était question de ne jamais en céder un seul. Et autant dire que sa ligne de défense mériterait quelques révisions, si elle consiste à dire que lorsqu'il affirmait qu'il ne fallait jamais vendre, cela ne voulait pas dire... ne jamais vendre.

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Et que dire de l'effondrement actuel de son action préférentielle à dividende STRC, théoriquement censée rester au plus près de sa valeur nominale de 100 dollars. Une « priorité absolue » selon l'entreprise, qui se résume actuellement à un prix en baisse de 10 %, désormais positionné sous les 90 dollars.

L'action STRC de Strategy s'éloigne toujours plus des 100 dollars

Une situation difficile pour Strategy, qui met un sérieux coup de frein au financement de ses achats récurrents de BTC. Et autant dire que les récentes révélations de Michael Saylor au sujet de la conception du STRC pourraient refroidir encore un peu plus les investisseurs.

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« J’ai tout développé avec l’aide de l’intelligence artificielle »

Cela s'est passé lors d'une interview de Michael Saylor réalisée par le média crypto CoinDesk. Une discussion sur la situation actuelle de Strategy, dont l'action MSTR affiche une baisse de 70 % sur l'année écoulée, ses achats de BTC et la baisse soutenue du STRC.

L'occasion pour ce dernier de révéler comment il a créé cette action préférentielle, en s'aidant de l'intelligence artificielle.

Quand nous avons créé STRC, j’ai tout développé avec l’aide de l’intelligence artificielle. Je n’aurais jamais pu le faire moi-même. Je me suis littéralement assis devant une IA, et pendant plusieurs heures, j’ai échangé avec elle, en faisant des allers-retours pour affiner les idées et la conception du produit. Michael Saylor

📰 Après la vente de 32 BTC par Strategy, les Treasury Companies divisent plus que jamais la communauté Bitcoin

Et alors que Michael Saylor s'auto-congratule en expliquant comment l'IA lui a dit que « personne dans l’histoire du monde n’a jamais fait cela, mais c’est parfaitement légal et tout à fait raisonnable », le CEO du projet Helius, Mert Mumtaz, ne mâche pas ses mots sur le réseau X pour exprimer sa déception, qui signera la conclusion de cet article.

Le mec a utilisé le vide coding pour pondre un Ponzi de proportions nucléaires et toi, tu penses encore que ça va monter ? C'est terminé. Rendez-vous dans l'autre monde. Mert Mumtaz

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Sources : CoinDesk, Mert Mumtaz

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