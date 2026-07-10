L'intérêt pour Bitcoin tombe à un plus bas de près de 2 ans — Comment l'interpréter ?

En plein cœur du bear market, l'intérêt pour Bitcoin semble s'être envolé. C'est en tout cas ce que révèlent les données de Google Trends. Que disent les chiffres ?

Bitcoin n'intéresse-t-il plus ?

Après un point bas sous les 58 000 dollars le 1er juillet dernier, le prix du Bitcoin (BTC) a quelque peu rebondi depuis le début du mois. Malgré tout, l’actif reste toujours dans un range et les bougies vertes de ces derniers jours devront être confirmées avec plus de ferveur pour acter un véritable rebond :

Cours du BTC en données quotidiennes

🧑‍🏫 Comment affronter un bear market ?

C’est dans ce contexte que, semaine après semaine, le leader des cryptomonnaies semble battre de nouveau record en termes de pertes d’intérêt. Et pour cause, le score de la requête GoogleTrends de la requête « bitcoin » affiche actuellement un score de 27 pour la semaine en cours. Sur les 5 dernières années, nous sommes donc là face à un plus bas depuis près de 2 ans, puisqu’un tel niveau n’avait pas été atteint depuis la semaine du 20 au 26 octobre 2024, juste avant la victoire de Donald Trump à la dernière élection présidentielle américaine :

Score de la requête « bitcoin » sur GoogleTrends

Alors que ces données sont calculées en base 100 par rapport au record de la période étudiée, notons au passage que l’intérêt pendant le dernier bull run n’a pas dépassé celui atteint en juin 2022, alors que le BTC chutait sous les 30 000 dollars.

En effet, rappelons que le score GoogleTrend découle directement du nombre de recherches sur une requête donnée et est donc influencé par les périodes de forte volatilité à la hausse ou à la baisse. Quand ce score est atonique, comme en ce moment, cela signifie généralement qu’il ne se passe rien de marquant dans l’écosystème.

Cela est caractéristique d’un bear market et pourrait déboucher sur longue traversée du désert, à l’image de ce que montre le graphique pour la période de 2023. Souvent, ces moments-là peuvent également être des opportunités intéressantes pour recharger ses positions. Affaire à suivre.

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En attendant, le prix du BTC affiche 64 372 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en hausse de 2,6 % au cours des dernières 24 heures.

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Sources : TradingView, GoogleTrends

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