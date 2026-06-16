Après la vente de 32 BTC par Strategy, les Treasury Companies divisent plus que jamais la communauté Bitcoin

Strategy a vendu 32 BTC il y a 2 semaines, une opération marginale pour son bilan, mais très symbolique pour la communauté Bitcoin. À la conférence BTC Prague, cette vente a su raviver un débat plus profond opposant les défenseurs des Treasury Companies, selon lesquels elles accélèrent l’adoption de Bitcoin, à ceux qui affirment qu'elles recréent les logiques financières que Bitcoin voulait contourner à sa création.

Strategy vend 32 BTC, un détail comptable devenu symbole politique

Depuis 2020, Strategy a progressivement transformé son bilan en véhicule d’exposition au Bitcoin, créant le modèle des Bitcoin Treasury Companies, dont le but est d'accumuler du BTC comme actif central de réserve, tout en utilisant différents outils financiers lui permettant de s'endetter afin d'acheter davantage de Bitcoins.

Or, le 1er juin 2026, Strategy a pourtant annoncé avoir vendu 32 BTC. À l’échelle des avoirs de l’entreprise, cette vente de 2,5 millions de dollars semble anecdotique. Strategy détient encore plus de 60 milliards de dollars en BTC, ce qui rend l’opération presque insignifiante d’un point de vue strictement financier.

👉 Les meilleurs sites pour acheter du Bitcoin

Mais symboliquement, elle marque une rupture et met fin à la promesse désormais posthume du « Hodl, never sell ». Elle met fin à la promesse que Michael Saylor, PDG de l’entreprise, maintenait encore au mois de février :

Je promets de ne pas vendre les bitcoins, et donc notre métier, c’est de ne pas vendre de Bitcoin. On est devenus très bons à ça. On a un doctorat en hodling.

Cependant, toute la communauté Bitcoin n'appréhende pas cette vente de la même manière.

Sécurisez vos cryptomonnaies avec un Ledger et profitez de 10 € en Bitcoin offerts

Publicité

Les Treasury Companies, une adoption qui ranime de vieux débats monétaires

De retour de BTC Prague, la plus grande conférence Bitcoin d’Europe, nous avons justement pu observer cette scission au sein de la communauté Bitcoin. Le débat autour des Treasury Companies révèle une tension entre différentes sensibilités de l’écosystème, des entrepreneurs aux développeurs, en passant par les investisseurs, les éducateurs, les cypherpunks et les partisans d’une adoption plus institutionnelle.

À Prague, les deux camps se parlent, se connaissent et partagent souvent un même attachement à Bitcoin, mais divergent sur la trajectoire que son adoption devrait prendre.

Pour une partie de la communauté, les Treasury Companies représentent une victoire culturelle. Elles valident l'utilisation de Bitcoin comme actif de trésorerie, attirent des capitaux traditionnels et offrent au BTC une visibilité auprès des investisseurs. Selon eux, Strategy ne trahit pas Bitcoin, mais elle utilise les marchés financiers pour accumuler davantage de BTC sur le long terme.

📰 À lire également dans l'actualité – Réouverture d'Ormuz : chute rapide des cours du pétrole, mais cela durera-t-il ?

La critique opposée est toutefois plus profonde qu’un simple rejet de la finance traditionnelle, elle consiste surtout à dire que ces entreprises concentrent une forme d’influence économique autour de Bitcoin, même si elles ne contrôlent ni les nœuds, ni les règles de consensus.

En effet, une Treasury Company comme Strategy ne peut pas modifier Bitcoin à elle seule, mais elle peut peser sur son prix, son image, l’attention des investisseurs et, à terme, la manière dont l’activité économique se structure autour de la blockchain.

Aujourd’hui, Bitcoin peut parfaitement fonctionner avec des entreprises qui détiennent beaucoup de BTC en trésorerie, mais si l’adoption passe majoritairement par des intermédiaires comme des actions, des ETF ou des titres préférentiels, une part croissante des investisseurs sera exposée au prix du BTC sans jamais utiliser Bitcoin, sans contribuer directement aux frais de transaction, ni même bénéficier de ces caractéristiques fondamentales comme sa résistance à la censure.

Pour certains Bitcoiners, l’autre critique est monétaire, les Treasury Companies recréent une forme de système bancaire au-dessus d’un actif de réserve.

Là où le système financier traditionnel s'est construit en émettant de la monnaie papier adossée à de l'or tout en diluant le sous-jacent progressivement jusqu'à créer une monnaie fiduciaire sans contrepartie, les Treasury Company émettent des actions ordinaires ou préférentielles adossées à une réserve de Bitcoins qu'elles diluent déjà dans le temps et qui pourrait à terme, comme l'étalon or avant lui, être complètement délié de son sous-jacent.

50 € en BTC offerts pour un dépôt de 100 € sur Bybit EU Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.