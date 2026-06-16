Réouverture d'Ormuz : chute rapide des cours du pétrole, mais cela durera-t-il ?

Le détroit d'Ormuz pourrait rouvrir dès le 19 juin. L'annonce d'un accord préliminaire entre Washington et Téhéran a immédiatement provoqué un effondrement des cours du brut, mais les incertitudes demeurent. Que vont faire les marchés ?

le 16 juin 2026 à 14:00.

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Marine Debelloir

Réouverture d'Ormuz : chute rapide des cours du pétrole, mais cela durera-t-il ?

Rapide chute des prix, mais cela va-t-il durer ?

Le Brent s'établit ce mardi 16 juin autour de 83 dollars le baril, après avoir touché un plus bas à 83,22 dollars lundi (son niveau le plus faible depuis trois mois). Le WTI évolue quant à lui aux alentours de 80 dollars. Pour mémoire, le baril se négociait autour de 70 dollars avant le début des hostilités et avait grimpé jusqu'à 120 dollars au plus fort du conflit.

L'accord prévoit la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. La réouverture effective du détroit est attendue pour le 19 juin, mais les modalités restent encore floues. D'autant plus que l'Iran pourrait commencer à monnayer le passage, jusque là gratuit.

💡 Notre guide - Investir pétrole : comment s'exposer au cours du Brent / WTI en 2026 ?

Les analystes appellent donc à la prudence. Deux facteurs pèsent sur la durabilité : d'une part, les dommages aux infrastructures portuaires et pétrolières iraniennes, dont l'étendue reste à évaluer. Et d'autre part, une offre excédentaire qui pourrait accentuer la pression baissière sur les prix.

L'OPEP a par ailleurs de nouveau abaissé ses prévisions de croissance de la demande mondiale pour 2026, estimant désormais une hausse d'environ 1 million de barils par jour, contre 1,2 million précédemment anticipés. D'ici à la signature de l'accord formelle en Suisse ce vendredi, le monde reste en suspens.

Source : Yahoo Finance

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