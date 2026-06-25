Le pétrole retrouve ses niveaux d’avant-guerre – À quand la baisse à la pompe ?

Le baril de Brent est brièvement passé sous les 74 dollars le baril mercredi après-midi, une première depuis le début de la guerre en Iran. Cette baisse bienvenue soulève une question : quand les prix seront-ils répercutés à la pompe ?

le 25 juin 2026 à 18:00.

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Marine Debelloir

Le pétrole retrouve ses niveaux d’avant-guerre – À quand la baisse à la pompe ?

Les prix du pétrole chutent à leur niveau d'avant-guerre

Le prix du baril de Brent n'avait pas atteint 74 dollars depuis le 28 février dernier, au moment du déclenchement de la guerre en Iran. Cette chute est dûe à l'augmentation du trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz et les progrès des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran. Des divergences sur les inspections nucléaires et les sanctions restent toutefois irrésolues, ce qui pose la question de la durabilité de l'accord.

Les prix du pétrole ont désormais chuté de près de 40 % par rapport à leurs sommets : le Brent avait culminé autour de 118 dollars le baril. Le brut américain de référence évolue dans la même dynamique : le WTI est tombé à 70,36 dollars le baril, contre environ 67 dollars avant le déclenchement du conflit.

Avant le conflit, le détroit d'Ormuz enregistrait environ 125 à 140 traversées de navires par jour, soit près d'un quart du commerce mondial de pétrole transporté par voie maritime. L'Agence internationale de l'énergie indique que les exportations de pétrole des Émirats arabes unis sont revenues début juin à près de 85 % de leur niveau d'avant-guerre, à environ 4,3 millions de barils par jour, contre 1,9 million en mars.

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Selon Reuters, les traders intègrent de plus en plus la possibilité que les exportations de pétrole iranien reviennent plus largement sur le marché, grâce à la suspension temporaire des sanctions. Rien n'est cependant joué avant la signature effective de l'accord.

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Une baisse à la pompe encore timide

Malgré ce repli des cours, l'impact pour les automobilistes tarde à se matérialiser pleinement. Aux Etats-Unis, le président Donald Trump a d'ailleurs demandé au ministère de la Justice de se pencher immédiatement sur la question, estimant que les prix de l'essence devaient baisser plus rapidement.

En France, le prix moyen du litre de Sans Plomb 95 atteignait toujours 1,943 euro ce matin, alors que le gazole atteint un prix moyen de 1,893 euros.

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Plusieurs analystes soulignent que le retour à un trafic pleinement normalisé dans le détroit d'Ormuz prendra encore du temps, le coût de l'assurance maritime restant supérieur à son niveau d'avant-guerre en raison du risque résiduel de mines marines.

On peut donc estimer qu'il faudra plusieurs semaines avant de voir une réelle baisse à la pompe pour les automobilistes français, qui souhaitent retrouver les niveaux d'avant-guerre.

Source : TradingView

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