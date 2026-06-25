Iran : Un exchange crypto aurait facilité pour 3,84 milliards de dollars de transactions

TRM Labs a tracé 3,84 milliards de dollars de flux entre CoinEx et plus de 60 entités iraniennes sanctionnées. Les analystes disent avoir identifié des flux impliquant les Gardiens de la révolution et le Jihad islamique palestinien.

CoinEx au cœur d’un réseau de 3,84 milliards de dollars lié à l’Iran

L’enquête publiée par la société d’analyse blockchain TRM Labs dresse un constat accablant. Plus de 3,84 milliards de dollars de flux ont été tracés entre la plateforme d’échange CoinEx et plus de 60 entités iraniennes sanctionnées, sur une période de plus de sept ans.

Le cœur du dispositif repose sur la relation entre CoinEx et Nobitex, plus grande plateforme crypto iranienne. Depuis novembre 2018, 2,7 milliards de dollars y ont transité, à travers environ 6,2 millions de transferts on-chain, soit près d’un million de dollars par jour en moyenne.

En 2024, CoinEx était devenue la plus grande contrepartie externe de Nobitex, loin devant tous les autres exchanges identifiés. L'Iran a ainsi pu contourner les sanctions américaines.

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Un schéma jugé coordonné par les analystes

Pour étayer ses conclusions, TRM Labs met en avant plusieurs éléments. D'abord, les principales plateformes crypto iraniennes font toutes transiter entre 5 et 10 % de leurs volumes via CoinEx, un schéma jugé inhabituel. Ensuite, leur arrivée sur la plateforme s'est faite progressivement entre 2018 et 2022, ce qui ressemble davantage à un déploiement organisé qu'à une adoption naturelle.

CoinEx est également utilisée par de plus petites plateformes iraniennes, comme Tabdeal, Kifpool ou Jibitex. Selon TRM Labs, 8 % des flux traités par CoinEx seraient liés à des activités illicites, contre environ 0,3 % pour un exchange considéré comme conforme.

L'exposition des échanges iraniens à CoinEx. Source: TRM Labs

Enfin, les analystes affirment avoir retracé 67 millions de dollars provenant de la Banque centrale d'Iran vers des adresses appartenant à CoinEx, via un système de blanchiment utilisant l'USDT sur TRON, des transferts entre blockchains (bridges cross-chain) et des portefeuilles multisignatures Gnosis Safe.

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Des liens avec le Jihad islamique palestinien et le Hezbollah

TRM Labs souligne également le rôle de ViaBTC, le pool de minage exploité par la maison mère de CoinEx. Selon le rapport, 154 millions de dollars de récompenses de minage ont transité entre ViaBTC et Nobitex, renforçant les liens financiers entre les deux plateformes. De plus, après une cyberattaque menée contre Nobitex par le groupe Predatory Sparrow en 2025, 117 portefeuilles de minage jusque-là inactifs auraient été réactivés afin de réinjecter des liquidités sur l'exchange iranien.

Par ailleurs, TRM Labs affirme avoir identifié des flux entre CoinEx et plusieurs entités sous sanctions internationales. Le rapport évoque notamment 6 millions de dollars liés au Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC), 374 000 dollars associés au Jihad islamique palestinien, ainsi que des interactions avec le Hezbollah. Les analystes ont également relevé des échanges avec l'exchange russe Garantex (41,5 millions de dollars), le groupe de ransomware BlackSuit (2,4 millions de dollars) et le mixeur Wasabi Wallet (3,4 millions de dollars).

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CoinEx restreint l’accès à de nouveaux pays

Suite à ces révélations, CoinEx a publié ce jeudi une mise à jour de sa liste de juridictions restreintes, incluant l'Iran. La plateforme ne servira plus les résidents de l’Union européenne, du Royaume-Uni, de la Suisse, du Canada, des États-Unis, de la Chine continentale, de Hong Kong, du Kazakhstan, ni des pays sous sanctions lourdes comme la Corée du Nord, Cuba, et donc l'Iran.

Cette décision intervient après une série de sanctions américaines visant Nobitex, BitPin, Wallex et Ramzinex le 2 juin 2026. Depuis le 4 juin, les volumes échangés entre CoinEx et les entités iraniennes sont tombés sous les 150 000 dollars, sans qu’il soit possible à ce stade de déterminer si de nouvelles infrastructures de contournement ont été déployées.

Les exchanges régulés en France et en Europe restent l’option à privilégier pour éviter tout risque de gel d’actifs en cas de durcissement réglementaire.

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Sources : TRM Labs, CoinEx

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