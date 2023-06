L'Iran et la Russie comptent collaborer autour des cryptomonnaies

L’Iran et la Russie se rapprochent ces derniers mois, pour collaborer en ce qui concerne les sanctions internationales pesant sur leurs économies. Et il semblerait que les deux pays souhaitent faire usage de cryptomonnaies.

L’Iran et la Russie pourraient s’associer autour des cryptomonnaies

Des représentants des deux pays se sont rencontrés au sein de la conférence International Financial Industry Exhibition (Finex) de Téhéran. La Russie et l’Iran souhaitaient discuter des avantages et inconvénients de la blockchain et des cryptomonnaies. C’est notamment le sujet des échanges entre rouble russe et rial iranien qui a été abordé.

Pour rappel, les deux pays sont touchés par de lourdes sanctions internationales de la part des États-Unis et de l’Union européenne. La Russie pour avoir déclenché la guerre en Ukraine, et l’Iran notamment en raison de son programme d’armement nucléaire.

Depuis quelques mois, le rapprochement entre les deux pays, qui sont historiquement alliés, est palpable. Moscou comme Téhéran communiquent de plus en plus sur la « dé-dollarisation » progressive du monde, et ont lancé des appels à se défaire de l’influence américaine. Dans ce cadre, le recours aux technologies liées à la blockchain, qui sont généralement décentralisées, est envisagé.

👉 Pour aller plus loin – Fin de l’hégémonie du dollar : quels sont les risques et les opportunités ?

Le meilleur moyen de sécuriser vos cryptomonnaies ? ? Achetez, échangez, faites fructifier et gérez plus de 5 500 cryptos

Un nouvel outil pour faciliter les paiements interbancaires

Deux banques majeures d’Iran et de Russie ont également annoncé un nouveau protocole qui permet de faciliter les paiements interbancaires. Une « lettre de garantie bancaire » a été dévoilée, ainsi qu’une lettre de crédit domestique. Utilisés conjointement, ces outils permettront aux pays de procéder à des paiements plus rapides et moins complexes à mettre en place.

Ce n’est par ailleurs pas la première fois que les deux pays annoncent des collaborations de ce type. En début d’année, on apprenait ainsi que la Russie et l’Iran exploraient la création d’un stablecoin commun adossé à l’or. En Russie, une banque a également testé les transferts internationaux en cryptomonnaies au début du mois de juin.

L’on assiste donc à une certaine polarisation du monde en ce qui concerne les cryptomonnaies. Les États-Unis ont pris le parti de s’en détacher fermement, et d’en faire un enjeu de campagne pour les présidentielles qui approchent. Mais dans les autres économies, les actifs crypto sont vus comme un outil potentiel de souveraineté économique.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research Notre service dédié aux investisseurs en cryptomonnaies. Obtenez des analyses en temps réel et optimisez votre portefeuille crypto.

Source : Mehr News Agency

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.