Russie : Vladimir Poutine souhaiterait-il miser sur le minage de cryptomonnaies ?

La Russie miserait-elle sur les cryptomonnaies ? Le ministère des Finances compte reconnaître le minage en tant qu’activité économique à part entière. Cela pourrait être un moyen de compenser les sanctions économiques qui pèsent sur le pays, et de rapporter plusieurs centaines de millions de dollars aux caisses de l’État chaque année.

La Russie semble vouloir miser sur le minage de cryptomonnaies

Osman Kabaolev, le directeur adjoint du département de la politique financière du ministère des Finances, a confirmé la nouvelle au média local Izvestia. Pour l’instant, le minage de Bitcoin n’est pas reconnu comme une activité économique au sein de la Fédération de Russie.

Mais le ministère des Finances souhaite changer cela : le minage de cryptomonnaies disposera bientôt d’un code OKVED, c’est-à-dire d’une classification qui détaille la nature d’une activité économique. Cette classification régit notamment les spécificités liées aux taxes et aux aides de l’État. C’est aussi ce qui ouvre la porte à certaines licences.

En deux mots, le minage de cryptomonnaies est en passe de devenir une activité régulée, au même titre que celles qui ont trait à des devises « classiques ». On ne sait pas si le mining disposera de son propre code OKVED créé pour l'occasion, ou s’il fera usage d'un code existant.

La régulation des cryptomonnaies avance en Russie

Mais avant que cela ne survienne, il faudra qu'une loi encadrant le minage de cryptomonnaies soit approuvée, toujours selon Oman Kabaolev. Cela permettrait de sortir les mineurs de Bitcoin de la zone grise dans laquelle ils opèrent actuellement. La Russie n'a en effet pas légiféré de manière claire à leur sujet… Pour l'instant :

« À ce que nous savons, nos collègues du ministère du Développement économique travaillent déjà sur cette question. »

Beaucoup d'éléments restent à définir. Notamment les règles encadrant l'émission des actifs numériques, leur circulation, le statut légal des entreprises, mais également leurs obligations en tant que fournisseurs de services. Le directeur du département de la politique financière du ministère, Alexei Yakovlev, estime cependant que les lois seront finalisées cette année.

On rappelle qu'en mars dernier, Vladimir Poutine avait signé une loi autorisant les actifs financiers numériques et les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) pour les paiements internationaux. La loi encadrant le mining et les cryptomonnaies en général serait donc une suite logique.

Alimenter le Trésor public et esquiver les sanctions internationales

Pour la Russie, l'enjeu économique est de taille. Selon Sergey Bezdelov, directeur de l'Association minière industrielle, l'industrie serait en mesure de rapporter 50 milliards de roubles par an au Trésor public (560 millions de dollars au cours actuel). Izvestia affirme par ailleurs que la place de la Russie est déjà prépondérante :

« La Fédération de Russie occupe la deuxième place en termes de capacité de production, après les États-Unis. »

Par ailleurs, l'encadrement légal des cryptomonnaies permettrait aux entreprises d'utiliser ouvertement les cryptomonnaies pour effectuer des règlements internationaux. Autrement dit, de compenser les difficultés qui sont nées de l'exclusion du système SWIFT et des autres sanctions économiques. C'est donc tout un arsenal économique que semble vouloir mettre en place Moscou.

Source : Izvestia

