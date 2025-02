14 millions de dollars de pertes : le mining crypto illégal coûte cher en Russie

Le mining de cryptomonnaies est encadré en Russie, mais de nombreux acteurs illégaux ont essaimé, utilisant l’électricité du réseau. La société d’énergie Rosseti affirme ainsi qu’elle comptabilise 14 millions de dollars de pertes liées uniquement au mining illégal, pour l’année 2024.

La société d’énergie Rosseti alerte sur le mining illégal en Russie

En novembre dernier, la Russie avait interdit totalement le mining de cryptomonnaies dans certains territoires, citant des besoins d’approvisionnement en électricité. Mais cela n’avait semble-t-il pas entamé l’enthousiasme des mineurs illégaux, qui ont vu certaines de leurs installations démontées ces dernières semaines.

Selon Rosseti, une société d’énergie d’ampleur touchée par le phénomène, plus de 130 cas de « connexion illégale au réseau » ont été stoppés et 40 poursuites pénales sont en cours. En plus de conduire à des coupures d’électricité, la surcharge du réseau par les « mineurs noirs », comme on les appelle, conduit à de basses tensions, risquées pour les appareils électroménagers.

Les fermes de mining sont cachées dans des lieux divers : conteneurs, parking souterrain, entrepôts… L’une des fermes démantelées contenait 3 200 appareils de mining et était en mesure de voler 2,1 millions de dollars d’électricité.

Au total, Rosseti estime que son manque à gagner est de 14 millions de dollars pour l’année 2024. Au-delà de l’entreprise, c’est un enjeu non négligeable pour la Russie, qui a déjà des difficultés à approvisionner son réseau pendant l’hiver, où les chauffages sont davantage utilisés.

La Russie entre interdiction et opportunisme

On note cependant que si Rosseti alerte sur le mining illégal, l’entreprise compte profiter du mining légal. En janvier dernier, elle confirmait ainsi qu’elle comptait tirer parti de ses infrastructures sous-optimisées – c’est-à-dire celles qui produisent un surplus d’électricité – afin de miner elle-même des cryptomonnaies.

Le groupe Rosseti s’intéresse au développement du minage, car cela contribuerait à exploiter les capacités inutilisées, augmenterait le taux d’utilisation des centres d’alimentation, améliorerait les revenus tarifaires de l’entreprise et stimulerait l’économie ainsi que la croissance des recettes fiscales.

Cette ambivalence est typique de la Russie, qui semble souvent attirée par le mining de cryptomonnaies, tout en redoutant l’établissement de mineurs noirs. En septembre dernier, le président Vladimir Poutine avait souligné que la Russie était un des « leaders mondiaux » du minage, en partie grâce à l’excédent des capacités de la Sibérie.

Source : Tass

