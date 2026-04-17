Hack de Grinex : l'exchange russe accuse les services de renseignement occidentaux

La plateforme d’échange liée à la Russie, Grinex, vient de subir un hack. Elle se dit victime d’une attaque ciblée des services de renseignements occidentaux.

Grinex subit une attaque à 13 millions de dollars

La plateforme d’échange Grinex a stoppé les retraits dans la journée d’hier, suite à une cyberattaque d’ampleur. 1 milliard de roubles, correspondant à 13 millions de dollars au cours actuel, auraient été dérobés. Plusieurs dizaines d’adresses ont été vidées de leurs USDT.

Grinex se qualifie comme « la principale bourse crypto-rouble ». Elle est largement considérée comme l’héritière de Garantex, une ancienne plateforme fermée par les autorités américaines, pour avoir traité des flux de cryptomonnaies liées à des ransomwares et des marchés du darknet.

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Concernant ce hack, Grinex affirme qu’il a été la cible de services de renseignements occidentaux :

Les traces numériques et la nature de l’attaque témoignent d’un niveau de ressources et de technologies sans précédent, accessibles exclusivement aux structures d’États hostiles.

Selon Grinex, l’attaque avait un but : « porter directement atteinte à la souveraineté financière de la Russie ». La plateforme d’échange a donc suspendu ses activités et déposé une plainte.

Aujourd’hui, les tentatives de déstabilisation du secteur financier national ont atteint un nouveau niveau – le vol direct d’actifs appartenant à des citoyens et entreprises russes, au moyen de cyberattaques complexes.

Des fonds échangés contre de l’ETH et du TRX

Grinex est également la principale plateforme d’échange du A7A5. Pour rappel, il s’agit d’un stablecoin adossé au rouble, largement utilisé pour esquiver les sanctions économiques qui pèsent sur la Russie.

Selon la firme d’analyses Elliptic, les fonds dérobés ont été envoyés sur d’autres adresses des blockchains Ethereum et TRON. Les USDT ont ensuite été échangés contre de l’ETH et du TRX. Pour rappel, les USDT peuvent être gelés par Tether, c’est sans doute pourquoi les attaquants les ont échangés.

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Grinex n’explique pas sur quels éléments il se base pour pointer les services de renseignements occidentaux. La plateforme se dit cependant victime d’actions coordonnées, pour l’empêcher d’envoyer de l’argent en dehors de la Communauté des états indépendants (CEI) :

Depuis le début de ses activités, l’infrastructure de la bourse a fait l’objet d’attaques. Nous avons enregistré des tentatives systématiques de restreindre les retraits de cryptomonnaies hors de la CEI : la bourse a été inscrite sur des listes de sanctions, les portefeuilles crypto ont été délibérément marqués, les transactions ont été bloquées.

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Source : Grinex, communiqué

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