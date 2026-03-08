Comment la crypto est-elle devenue l'arme financière de la Russie ?

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 et la vague de sanctions qui s'en est suivie, Moscou est contraint de revoir sa stratégie de transferts de fonds dans le monde. Les canaux traditionnels tels que le système bancaire SWIFT sont devenus plus lents, plus risqués, voire, dans certains cas, inaccessibles pour la Russie. Le Kremlin s'est alors rapidement tourné vers la cryptomonnaie comme système alternatif, système devenu aujourd'hui le cœur de la stratégie russe pour maintenir les échanges commerciaux.

La réponse de la Russie face aux sanctions

Avant la guerre en Ukraine, la Banque de Russie était l'une des banques centrales majeures les plus sceptiques à l'égard de la crypto. Elle a, en effet, par de nombreuses fois appelé à limiter son utilisation comme moyen de paiement, voire même à tout simplement interdire son utilisation dans le pays.

Cependant, en juillet 2024, les parlementaires russes ont adopté une nouvelle loi autorisant les entreprises à utiliser des cryptomonnaies pour le commerce international dans le cadre d'une expérimentation supervisée par la banque centrale. Yuri Chekhanchin, chef de l'organisme de la régulation russe, s'était félicité de cette décision en déclarant :

C'est un besoin pour les entreprises, notamment dans les cas impliquant des mécanismes de sanctions, lorsqu'elles ont besoin d'accéder au marché international, et cela ne peut pas toujours être résolu par les méthodes habituelles.

Cette loi, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, n'a certes pas légalisé les paiements en crypto en Russie, mais les a placés sous un contrôle étatique strict. Ainsi, l'adoption de la crypto était bien un choix pragmatique et non un choix idéologique. La détention et l'utilisation des cryptomonnaies sont depuis cette loi tolérées dans le pays dans la mesure où elles permettent de contourner les sanctions.

Face auxdites sanctions, les exportateurs russes de matières premières ont alors commencé à utiliser la crypto pour régler une partie de leurs échanges avec l'Asie.

Selon Reuters, les compagnies pétrolières russes ont utilisé le Bitcoin, l'Ether et l'USDT pour convertir diverses monnaies fiduciaires comme le yuan chinois ou encore des roupies indiennes en roubles.

Comment cela fonctionne-t-il ? Concrètement, un acheteur chinois paie une entreprise de négoce en yuans sur un compte offshore, l'intermédiaire convertit ces fonds en crypto, les transfère vers un autre portefeuille et les convertit en rouble pour la Russie.

Dans cette configuration, les stablecoins jouent un rôle important. En effet, selon le rapport 2026 de TRM, les stablecoins ont joué un rôle central dans le contournement des sanctions russes en 2025, l'USDT s'imposant comme le principal moyen des paiements transfrontaliers.

A7A5 : Le stablecoin adossé au rouble

Parallèlement à l'utilisation de la crypto par la Russie, un autre projet est en train de voir le jour. En effet, un stablecoin adossé au rouble a été mis en place dont le principal but est d'échapper au contrôle des banques occidentales. Le projet se nomme A7A5, un stablecoin lancé en janvier 2025 par la fintech A7 et la Promsvyazbank (PSB), basée au Kirghizistan. Irina Akopyan, directrice générale d'A7 déclarait alors au journal russe Vedomosti en septembre dernier que :

Les restrictions occidentales, y compris la déconnexion de plusieurs banques du système Swift, ont sérieusement compliqué les paiements internationaux. Cela oblige les entreprises et les intermédiaires financiers à chercher de nouveaux moyens de régler leurs comptes avec des partenaires étrangers.

Selon le Financial Times, A7 a remplacé la plupart des systèmes de paiement apparus depuis l'imposition des sanctions occidentales. L'entreprise affirme ainsi avoir traité un volume de transactions de plus de 7 500 milliards de roubles, soit 98 milliards de dollars au cours des 6 premiers mois de son activité. Selon elle, l'entreprise représenterait en décembre 2025, pas moins de 19 % du volume total des opérations de commerce extérieur des entreprises russes.

Les analyses d'Elliptic et de TRM Labs décrivent un système mêlant espèces et cryptomonnaies pour transférer des fonds via un réseau complexe d'entreprises, dont plusieurs sont enregistrées au Kirghizistan. Même si A7 a été sanctionnée par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne en 2025, l'entreprise continue de jouer un immense rôle dans le contournement des sanctions par la Russie.

Un épisode malheureux, survenu l'année dernière, illustre parfaitement pourquoi la Russie cherche désormais à développer des alternatives. En effet, en mars 2025, Tether avait alors gelé 28 millions de dollars d'USDT sur l'exchange russe Garantex, quelques jours après que l'Union européenne l'avait sanctionné.

Les exchanges russes, un réseau fantôme

Dans son dernier rapport, Elliptic a identifié un véritable réseau fantôme comprenant des plateformes russes qui ont comme unique but de faciliter la conversion de roubles en crypto et permettre ainsi le transfert de fonds à l'abri des regards occidentaux. La crypto a alors permis à la Russie de développer une véritable économie parallèle, dépannant les utilisateurs russes et les entreprises sous sanctions.

Prenons l'exemple de Bitpapa. C'est un exchange officiellement enregistré aux Émirats arabes unis, mais ciblant les utilisateurs russes. En mars 2024, elle est sanctionnée par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) américain pour avoir contourné les sanctions à l'égard de la Russie. Selon le rapport d'Elliptic, 9,7 % des fonds crypto sortants de Bitpapa ont été envoyés à des acteurs sanctionnés par l'OFAC, dont 5 % à l'exchange russe Garantex.

Officiellement, dans le pays, la crypto n'est toujours pas reconnue comme un moyen de paiement légal, et la banque centrale a souligné à maintes reprises que l'expérimentation de règlement crypto pour le commerce extérieur ne modifie pas cette position.

Cependant, le développement du rouble numérique russe pourrait constituer un premier pilier vers une activité crypto nationale. Le président Poutine a par ailleurs publiquement salué le projet, le présentant comme un outil de modernisation pour les paiements et de réduction de la dépendance aux systèmes occidentaux.

En parallèle, l'Union européenne cherche à interdire toutes les transactions crypto avec la Russie, dans le but d'empêcher Moscou d'utiliser des actifs situés en dehors du système bancaire traditionnel pour contourner les sanctions.

Pour l'ensemble du secteur, l'affaire russe est un véritable test qui façonnera la manière dont les gouvernements perçoivent et réglementent la crypto pour les années à venir. La confrontation entre la Russie et les autorités occidentales permettra de déterminer si la crypto demeure un outil efficace pour contourner les sanctions ou non.

