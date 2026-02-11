Pourquoi l'Europe veut-elle interdire les crypto-russes ?

L'Union Européenne veut interdire les cryptomonnaies russes. Selon une information révélée par le journal Financial Times, cette mesure vise à empêcher la Russie de contourner les sanctions internationales.

L'Union Européenne n'a pas réussi à bloquer l'économie Russe

L'Union Européenne prépare sa 20e salve de sanctions économiques contre la Russie. Face à l'inefficacité des 19 précédentes, la Commission européenne souhaite utiliser ses nouveaux pouvoirs de « lutte contre le contournement des sanctions ».

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le Kirghizistan, petit pays d'Asie centrale, a vu ses importations européennes augmenter de 800 %, tandis que ses exportations vers la Russie grimpaient de 1 200 %. Le Kirghizistan est devenu un intermédiaire permettant aux Russes et aux Européennes de continuer le commerce malgré les interdictions.

Problème, ces importations concernent principalement des produits utilisés pour la fabrication de drones destinés à bombarder l'Ukraine. Depuis le début du conflit, les experts estiment que la Russie utilise 2 millions de drones chaque année.

Mais quel rapport avec les cryptomonnaies ? Selon Bruxelles, le Kremlin utilise les cryptomonnaies pour acheter les pièces de drones, et plus généralement pour le commerce international, comme dans l'exemple du Kirghizistan. Les crypto permettent d'échapper à l'exclusion des systèmes de paiements internationaux.

Le chat et la souris numérique

L'exemple parfait est la plateforme d'échange Garantex, qualifiée « d'exchange de choix pour les cybercriminels ».

Depuis le début de la guerre, ce site réunissait les transactions les plus illicites (ransomware, arnaque à la carte bancaire, darknet, etc.) tout en donnant une infrastructure d'échange pour les importations russes plus classiques.

L'exchange a été fermée grâce à une action conjointe des forces de l'ordre américaines et européennes en 2025. Pourtant, les autorités ne se font pas d'illusion. Aussi vite ces plateformes disparaissent, aussi vite elles sont remplacées.

Garantex résume bien la situation. Un mélange des genres entre activités criminelles et commerce international, mais surtout hors d'atteinte des sanctions occidentales.

Un autre exemple de l'inefficacité de l'Union Européenne face aux cryptomonnaies, c'est la plateforme d'échange A7, en particulier son stablecoin A7A5. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe avaient déjà adopté des mesures restrictives à l'encontre de cette entreprise.

Pourtant, le mois dernier, la société d'analyse blockchain Elliptic a découvert que les volumes de transactions du stablecoin A7A5 venaient de dépasser la barre symbolique des 100 milliards de dollars. Autant dire que les mesures occidentales n'ont eu aucun effet.

Face aux échecs, changement de stratégie

« Le fait de placer les fournisseurs de services liés aux crypto-actifs sur des listes d'interdiction ne donne aucun résultat, si ce n'est la mise en place de nouveaux acteurs, destinés à contourner les sanctions » note amèrement la Commission européenne.

Les Européens sont conscients de ces échecs. Pour cette raison, ils ont décidé de se concentrer sur de nouvelles formes de sanctions plutôt que de se lancer dans une course perdue d'avance contre tous les copy-cats des plateformes fermées.

Afin de garantir que les sanctions produisent l'effet escompté, [l'Union Européenne] interdit toute collaboration avec des prestataires de services liés aux crypto-actifs ou toute utilisation de plateformes permettant le transfert et l'échange de crypto-actifs établies en Russie. Commission européenne

En d'autres termes, si l'Union Européenne ne peut pas bloquer les plateformes elles-mêmes, elle peut en revanche s'en prendre à leurs utilisateurs et à leurs partenaires.

L'impossible contrôle des cryptomonnaies Russes

Côté cryptomonnaie, l'Europe comprend qu'il est impossible de contrôler ou de bloquer les transactions d'une blockchain décentralisée.

De plus, si les crypto « interdites » étaient, disons, marquées, qui devrait subir la sanction ? Un utilisateur innocent qui se retrouve, par malchance, en possession d'une crypto marquée ? Un mineur qui a miné un bloc contenant des cryptomonnaies liées aux criminels ?

Il serait tout aussi absurde de condamner une personne parce qu'elle possède un billet de banque qui a été utilisé pour une transaction illicite par le passé.

Le flicage et le blocage de cryptomonnaies décentralisées sont donc impossibles. En revanche, l'Union Européenne a décidé de bannir « toute transaction utilisant le rouble digital, soutenu par la banque centrale russe ».

Outre cette offensive contre les plateformes et les cryptomonnaies, la 20e salve de sanctions vise également 20 banques russes qui vont rejoindre les autres sur les listes d'exclusion, une interdiction totale sur l'importation du pétrole russe, ainsi que d'autres produits comme l'acier et la ferraille.

Cette 20e vague de sanctions devrait entrer en vigueur le 24 février, pour l'anniversaire de l'agression russe. Cependant, il faudra réunir les votes des 27 pays membres, et tous ne sont pas encore prêts à donner leur accord.

Certains États membres ont fait part de leurs inquiétudes, affirmant que cela permettrait simplement à des entreprises non européennes de s'implanter dans ce secteur.

Source : Financial Times

