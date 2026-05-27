Le Royaume-Uni sanctionne HTX – L’exchange de Justin Sun accusé de liens avec la Russie

La plateforme d’échange HTX (ex-Huobi), détenue par Justin Sun, n’est plus bienvenue au Royaume-Uni. L’entreprise est accusée de liens avec la Russie, qui fait l’objet de sanctions internationales.

HTX est sanctionnée par le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a annoncé ce mardi avoir sanctionné plusieurs acteurs financiers qui auraient aidé la Russie. HTX, la plateforme d’échange majeure détenue par Justin Sun, fait partie des entités sanctionnées.

Il existe des motifs raisonnables de soupçonner que HUOBI GLOBAL SA est ou a été impliquée dans l’obtention d’un avantage en faveur du gouvernement russe ou dans le soutien de celui-ci, en fournissant des services financiers ou en mettant à disposition des fonds, des ressources économiques, des biens ou des technologies.

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Plus spécifiquement, la plateforme d’échange est accusée d’avoir fourni des services à A7, une plateforme d’échange russe. Celle-ci est connue pour avoir créé l’A7A5, un stablecoin utilisé de manière massive en Russie pour esquiver les sanctions internationales.

Le réseau A7 est un système soutenu par le Kremlin, conçu pour contourner les sanctions occidentales, financer des achats militaires et gérer les fonds provenant de la vente de pétrole afin d’alimenter son économie de guerre. Ce réseau aurait transféré plus de 90 milliards de dollars l’année dernière.

Justin Sun réagit aux accusations

D’autres plateformes ont été sanctionnées, à l’instar d’Exmo Exchange et Bitpapa, mais celles-ci sont très loin de la taille de HTX. La plateforme d’échange de Justin Sun génère un volume journalier qui dépasse très régulièrement le milliard de dollars.

Ce dernier, qui avait racheté 100 % du capital de Huobi/HTX en 2022, a réagi sur X :

J’ai pris connaissance aujourd’hui des derniers développements et je continuerai à suivre la situation de près. Nous sommes attachés au respect total de toutes les lois en vigueur et à la coopération avec les autorités judiciaires du monde entier. Je suis convaincu que l’équipe concernée collaborera avec les autorités britanniques pour répondre rapidement à toute préoccupation.

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La secrétaire des affaires étrangères britannique, Yvette Cooper, s’est félicitée de cette action et a réitéré l’engagement du Royaume-Uni :

Si le Kremlin pense pouvoir échapper à nos sanctions en se cachant derrière des réseaux cryptographiques et des systèmes financiers parallèles, il se trompe lourdement.

Justin Sun, le controversé fondateur de Tron, a multiplié les scandales et affaires judiciaires ces dernières années. Ayant réglé à l’amiable un procès pour fraude avec la SEC, il a également été accusé d’avoir manipulé le marché du TRX pour s’enrichir. Il est par ailleurs actuellement en conflit ouvert avec World Liberty Financial, la société du clan Trump.

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Source : gov.uk

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