La Russie aurait bloqué 100 millions d’utilisateurs de WhatsApp – Que s’est-il passé ?

La Russie aurait franchi une nouvelle étape dans son contrôle des moyens de communication. La société WhatsApp rapporte que le gouvernement russe aurait tenté de bloquer totalement son service de messagerie cette semaine. Une nouvelle confirmée par le porte-parole du gouvernement, qui qualifie Meta d’« extrémiste ».

WhatsApp bloqué en Russie ?

Dans la guerre hybride menée par la Russie, les systèmes de communication sont des enjeux clés. Il semblerait que le gouvernement ait choisi de limiter l’accès à WhatsApp de ses citoyens, si l’on en croit une publication de l’entreprise. Ce sont 100 millions d’utilisateurs qui seraient touchés :

Aujourd’hui, le gouvernement russe a tenté de bloquer totalement WhatsApp afin d’inciter les utilisateurs à se tourner vers une application de surveillance d’État.

💡 Retrouvez notre dossier – Projection : et si… votre vie numérique ne vous appartenait plus ?

Bien qu’elle ne soit pas nommée par WhatsApp, il est probable que cette application soit VK Messenger. Il s’agit d’une application de messagerie issue du réseau social VKontakte. Équivalent de Facebook en Russie, le réseau social est étroitement lié à l’État. Son utilisation est encouragée par Moscou depuis plusieurs années, face aux alternatives étrangères comme WhatsApp ou Telegram.

WhatsApp a souligné qu’il s’agissait d’un recul, soulignant l’importance de choisir son mode de communication :

Tenter d’isoler plus de 100 millions d’utilisateurs et de les priver de communications privées et sécurisées constitue un recul et ne peut qu’accroître l’insécurité en Russie.

Acheter des ETN Bitcoin et cryptomonnaies avec XTB Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Meta jugée comme « extrémiste »

Le domaine de WhatsApp a été retiré du système national des noms de domaine, une infrastructure mise en place dans le cadre du « Runet souverain », permettant un blocage technique à l’échelle du pays. Bien que WhatsApp soit régulièrement épinglé pour sa collecte de données, son service reste chiffré de bout en bout via le protocole Signal. Comparé à VK Messenger, il s’agit donc d’un service a priori moins sujet à la surveillance de Moscou.

À ce stade, WhatsApp serait inaccessible pour tous les Russes, à moins d’utiliser un VPN. Le porte-parole du gouvernement russe, Dmitry Peskov s’est exprimé à ce sujet via l’agence de presse gouvernementale TASS. Il a estimé que le déblocage de WhatsApp ne se ferait que si l’entreprise était prête à faire des concessions, d’après un rapport du média local Gazeta.ru :

La reprise du fonctionnement de WhatsApp en Russie ne sera possible qu’à condition que la société Meta (reconnue en Russie comme organisation extrémiste et interdite), propriétaire de la messagerie, commence à se conformer à la législation russe et engage un dialogue avec les autorités.

🌐 Dans l’actualité – Pourquoi l’Europe veut-elle interdire les cryptos russes ?

Cette interdiction souligne les limitations d’un pouvoir autocrate, à l’heure où les réseaux s’étendent largement au-delà des frontières. Verrouiller les communications reste malaisé, et ce même si le pouvoir en place propose une alternative.

Source : Gazeta.ru

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.