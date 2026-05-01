Le SOL de Solana enregistre 7 bougies mensuelles rouges consécutives – Récap crypto de la nuit du 30 avril au 1er mai 2026

Le S&P 500 a atteint un nouveau record tandis que les États-Unis font face à une dette historique. Sur le plan crypto, les tensions montent autour de Bitcoin, Solana et de la régulation américaine.

Liquidité et investissements records aux États-Unis

Plus de 6 000 milliards de dollars ont été ajoutés au marché boursier américain ce mois-ci, illustrant une forte liquidité qui se répercute sur le secteur crypto. Strategy a accru ses réserves avec 22 337 BTC. La Société Générale renforce quant à elle son rôle institutionnel en accompagnant les ETP Bitcoin et Ether de 21Shares.

Dette américaine

La dette nationale des États-Unis a dépassé pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale la taille du PIB du pays.

Bitcoin au cœur des enjeux géopolitiques

Le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, a réaffirmé son soutien à Bitcoin, qu’il considère comme un outil de projection de puissance des États-Unis. Il a également révélé que des opérations secrètes viseraient à prendre l’avantage sur la Chine dans le domaine du Bitcoin, consolidant ainsi la dimension stratégique de la cryptomonnaie.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Faiblesse économique et rôle de l’IA

Les États-Unis ont enregistré une croissance de 2,0 % au premier trimestre, légèrement en dessous des attentes. Près de 75 % de cette hausse provient de l’investissement dans l’intelligence artificielle, tandis que le taux d’épargne atteint son plus bas niveau depuis trois ans, confirmant l’intégration croissante de l’IA dans les cycles économiques.

Solana entre incertitude et innovation

Solana a enregistré 7 bougies mensuelles rouges consécutives, traduisant une phase difficile. En parallèle, la fondation anticipe le risque quantique en développant un nouveau type de signature numérique. L’écosystème reste toutefois dynamique, notamment avec le lancement de l’ETF Crypto Core3 et un record de capitalisation des actifs tokenisés sur Solana.

👉 À lire : Solana s'organise pour faire face à la menace quantique

Projet DeFi en faillite après un exploit

DeFiCarrot, un protocole basé sur Solana, a cessé ses activités après un exploit lié à Drift ayant rendu la poursuite de son projet impossible.

Régulation américaine : le CLARITY Act se précise

Le sénateur Tim Scott, président de la commission bancaire du Sénat, a déclaré que le CLARITY Act pourrait parvenir sur le bureau du président durant l’été. Ce projet de loi, contesté notamment par Coinbase, aborde la question sensible de l’interdiction des rendements passifs sur les stablecoins, un point qui pourrait paradoxalement profiter à Ethereum.

Musk critique les cryptos tout en soutenant X Money

Lors de son témoignage contre OpenAI, Elon Musk a qualifié la plupart des cryptomonnaies d’arnaques, tout en admettant que certaines possèdent du mérite. Ces déclarations interviennent peu avant le lancement de X Money, le service de paiement intégré à X, perçu comme un élément clé de la future « everything app ».

Vague de piratages dans la DeFi

En avril, 635 millions de dollars ont été dérobés sur des protocoles crypto, avec au moins une attaque recensée chaque jour depuis le 25 avril. Cette série souligne une période de vulnérabilité accrue pour la finance décentralisée.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.