Solana s'organise pour faire face à la menace quantique

Le risque quantique s’impose désormais comme une échéance à prendre en compte, au point de pousser les projets crypto à s’organiser pour y faire face. Une démarche proactive enclenchée par le Fondation Solana, avec un nouveau type de signature numérique.

Solana lance un programme de « préparation quantique »

Le risque quantique en lien au secteur des cryptomonnaies est passé en quelques mois d'un statut tout à fait théorique à une prise en compte plus concrète, même si les démarches enclenchées se présentent encore de manière « proactive », comme dans le récent cas de la blockchain Solana.

En effet, la Fondation Solana vient d'annoncer la mise en place d'un programme de « préparation quantique », en précisant toutefois que ses développeurs y travaillent déjà depuis quelques temps face à un risque dont la mise en pratique effective se compte encore en années, si toutefois il se matérialise un jour.

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L'informatique quantique, à une échelle suffisante, pourrait un jour menacer les fondements cryptographiques sur lesquels reposent les blockchains, ce qui rend le fait d'étudier et de se préparer à cet avenir essentiel, même si le risque reste lointain. Solana reste en avance dans sa préparation. Fondation Solana

Dans les faits, ces préparatifs concernent pour le moment essentiellement deux des principales structures de développement de Solana, Anza et Firedancer, dont les recherches pourtant totalement indépendantes dans le domaine ont visiblement amenées à une proposition identique : un schéma de signature post-quantique appelé Falcon.

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Un plan clair et bien documenté activable n'importe quand

Selon le communiqué de la Fondation Solana, les recherches engagées dans ce projet Falcon s'articulent principalement autour du principe de « résilience quantique » de sa blockchain. Une opération qui ne nécessite aucun changement à l'heure actuelle - ni même dans un avenir proche - mais qui offre toutefois un « plan clair et bien documenté qui peut être activé si et quand le moment sera venu ».

L'occasion de proposer une feuille de route quantique en 3 points :

Continuer la recherche et évaluer Falcon et ses alternatives ;

Adopter un schéma post-quantique pour les nouveaux portefeuilles, si le risque devient réel ;

Migrer les portefeuilles existants vers le schéma post-quantique.

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Le travail de migration reste gérable, la transition peut se produire rapidement au moment venu et sans avoir d'impact significatif sur les performances du réseau. Fondation Solana

Dans le même temps, la Fondation Solana ne manque par se rappeler que son écosystème s'impose comme une référence dans le domaine de la recherche post-quantique, notamment avec le lancement il y a maintenant plus de 2 ans du coffre-fort résistant aux attaques quantiques, Winternitz Vault, développé par Blueshift et mentionné comme « un exemple de premier plan » dans la récente étude de Google Quantum AI sur le sujet.

De quoi permettre aux responsables de la blockchain Solana d'affirmer que son écosystème « est préparé » pour faire face au risque quantique, tout en assurant que d'autres mises à jour interviendront au fur et à mesure de la progression de leurs recherches.

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Source : Fondation Solana

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