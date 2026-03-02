En l'espace d'une semaine fin février 2026, l'écosystème Solana a enchaîné trois actualités : SoFi est devenue la première banque à charte nationale américaine à accepter des dépôts natifs de SOL, le Bhoutan a lancé le premier visa de nomade numérique au monde adossé à une blockchain, et la capitalisation des actifs réels tokenisés sur Solana a atteint un nouveau record à 1,71 milliard de dollars.

SoFi ouvre les dépôts de SOL, une première pour une banque américaine

Le 27 février 2026, SoFi Technologies est devenue la première banque à charte nationale américaine à accepter des dépôts directs de SOL sur le réseau Solana. Concrètement, ses 13,7 millions de clients peuvent désormais transférer du SOL depuis un portefeuille externe, comme Phantom, directement dans leur compte bancaire SoFi, sans passer par un exchange ou un intermédiaire tiers. Une révolution.

La différence avec ce que proposaient d'autres établissements jusqu'ici est importante : chez SoFi, les SOL se déplaceront désormais réellement on-chain. Ce n'est pas une exposition indicielle ou un accès via un service de courtage.

Si SoFi proposait déjà l'achat, la vente et la conservation de plus de 25 cryptos depuis son app, jusqu'ici, ces actifs restaient cantonnés à l'intérieur de l'app : impossible de les transférer vers un portefeuille externe ou d'en recevoir depuis l'extérieur. La nouveauté du 27 février change ça pour le SOL : les utilisateurs peuvent désormais envoyer du SOL depuis un wallet comme Phantom directement vers leur compte SoFi, et inversement.

Et ce n'est visiblement que le début pour la banque américaine : SoFi a également annoncé l'émission de son propre stablecoin en dollars pour 2026, ainsi que l'intégration de transferts crypto dans ses produits de crédit.

Solana continue sur sa lancée

Et ce n'est pas tout. Le 24 février, Gelephu Mindfulness City (GMC), une région administrative spéciale du Bhoutan dotée d'une certaine autonomie vis-à-vis du royaume, a lancé ce qui est présenté comme le premier visa de nomade numérique au monde adossé à une blockchain.

Pour en bénéficier, les candidats doivent déposer 10 000 dollars en TER, un token adossé à de l'or physique émis par GMC et distribué exclusivement par DK Bank sur Solana, et régler des frais de dossier de 2 800 dollars par an. Le visa est renouvelable jusqu'à 24 mois, et permet de résider à GMC.

Ces deux annonces arrivent sur fond de record pour les actifs réels tokenisés sur Solana. La capitalisation des RWA sur le réseau a atteint 1,71 milliard de dollars fin février 2026, contre 873 millions de dollars début janvier : la valeur a pratiquement doublé en deux mois.

Solana se classe désormais parmi les principales blockchains pour la tokenisation, avec une part de marché de 4,57% du total mondial des RWA hors stablecoins. Kamino, l'un des protocoles de yield les plus actifs sur le réseau, a par ailleurs franchi le milliard de dollars de RWA sous gestion sur la même période.

