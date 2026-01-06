Dans une année 2025 particulièrement mouvementée, Solana (SOL) a su tirer son épingle du jeu. De quoi aborder 2026 avec optimisme ?

Solana, un des poids lourds de 2025

Malgré les hausses et les chutes du marché en 2025, Solana a su attirer un nombre d’utilisateurs croissants. L'année dernière, la blockchain a pu se targuer d’avoir 98 millions d’utilisateurs uniques mensuels selon certaines estimations, ce qui le placerait loin devant certains de ses concurrents. Au total, 34 milliards de transactions auraient été effectuées via Solana au cours des 12 derniers mois.

Cette explosion a permis à Solana de concurrencer Ethereum sur certains domaines, dont les revenus. La blockchain aurait en effet généré 1,3 milliard de dollars de revenus en 2025, selon CryptoRank et Artemis Analytics… Soit plus qu’Ethereum sur la même période.

Cette hausse de l’activité est principalement due à l’explosion de la finance décentralisée (DeFi), ainsi qu’à un écosystème des memecoins qui continue d’être dynamique. Résultat : Solana aurait capté 26,8 % du trafic blockchain global en 2025, selon les données de MEXC.

Solana : la crypto SOL va-t-elle exploser en 2026 ?

Face à cela, le SOL paraît presque sous-évalué. Porté par la hausse généralisée des cours, il avait atteint 255 dollars au début du mois d’octobre 2025, un record absolu. Mais la chute a été longue depuis : en 3 mois, le SOL a perdu 55 % de sa valeur :

Le cours du SOL de Solana chute en fin d’année 2025

Cet écart entre la dynamique du réseau et le cours du SOL s’explique par plusieurs facteurs. D’une part, il faut souligner que les frais sont très faibles, chaque transaction génère donc peu de valeur. Même avec un grand volume de transaction, la valeur captée, qui influence le cours du SOL, reste limitée.

Par ailleurs, la précédente hausse du SOL a pu échauder les investisseurs. Jusqu’à octobre 2025, le cours a été porté par le boom des memecoins et par une dynamique nettement spéculative. Or on voit que l’essoufflement de cette dernière a conduit à la chute. Il faudra donc probablement de nouveaux narratifs pour porter le cours.

Autrement dit, Solana reste une blockchain très soumise à des enthousiasmes cycliques, ce qui ne favorise pas des positionnements plus « institutionnels ». À cela s’ajoute l’épineuse question des « fausses transactions » – certains commentateurs estiment qu’une bonne partie du volume est due à des bots de trading.

Résultat : l’usage a explosé plus vite que la capacité de Solana à capter de la valeur pour son token.

Dans le même temps, la liquidité globale s’est normalisée, d’où une activité record et un prix en retrait. Alors, Solana parviendra-t-elle à relier les deux ? Il faudra pour cela qu’elle capte l’attention au-delà des cycles, comme sont en train de le faire Bitcoin et Ethereum.

