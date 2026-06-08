Jusqu’à 1 000 $ à gagner pendant la Coupe du Monde 2026 avec Sorare Colors

Sorare dégaine son arme pour la Coupe du Monde 2026. La société française spécialisée dans le fantasy football lance Colors, un jeu mobile gratuit qui promet jusqu’à 1 000 $ de gains quotidiens, des maillots signés et des expériences VIP. Une offensive marketing massive avant le coup d’envoi du Mondial.

Sorare Colors, le pari mondial du fantasy football

Sorare passe à l’offensive pour la Coupe du Monde 2026. La startup française, connue pour ses cartes de joueurs sous forme de NFT, lance Colors, une expérience pensée pour séduire un public bien plus large que les habitués de la crypto. Le concept tient en une phrase : ouvrir chaque jour un pack de cartes gratuit, composer sa meilleure équipe et gagner du cash si les joueurs performent réellement sur la pelouse.

👉 Notre avis sur Sorare

L'objectif de Sorare est de devenir « le meilleur jeu mobile pour la Coupe du Monde ». Une promesse forte, qui s’inscrit dans la nouvelle stratégie du groupe après sa migration vers la blockchain Solana et sa recentralisation à Paris.

Sorare : le jeu de fantasy football le plus populaire

Jusqu’à 1 000 $ par jour grâce aux « Streaks »

Le mécanisme central de Colors repose sur les Streaks, des séries de victoires consécutives. Plus le joueur enchaîne les bons résultats, plus il monte de niveaux, avec à la clé une cagnotte pouvant atteindre 1 000 dollars .

Autre mode mis en avant, le Golden Score : il faut deviner le score total exact des 5 joueurs de sa composition lors de gros chocs du Mondial, à l’image d’un Brésil-Maroc. Le jackpot grimpe alors à 10 000 dollars. Sorare propose aussi des récompenses non monétaires : maillots signés (dont un de Kylian Mbappé), expériences VIP autour du football et mystery box.

Sorare : le jeu de fantasy football le plus populaire

Un modèle freemium pour élargir la base d’utilisateurs

Le jeu est gratuit, mais Sorare conserve sa logique de monétisation. Les joueurs progressent avec leurs packs quotidiens offerts et une ressource appelée Essence, ou accélèrent leur progression en achetant des packs Gold ou Silver. Un mode Squad permet également de jouer entre amis pour décrocher des récompenses supplémentaires.

L’angle est clair : abaisser la barrière d’entrée. Pas besoin d’acheter une carte rare à plusieurs centaines d’euros pour participer, contrairement au jeu historique de Sorare. Cette stratégie rejoint les efforts récents de la société pour relancer la croissance, après une réduction d’effectifs annoncée fin 2025 et deux annonces structurantes pour l’entreprise dirigée par Nicolas Julia.

D’abord, la migration de Sorare vers Solana, censée améliorer l’expérience utilisateur et réduire les frais. Ensuite, le partenariat historique avec LFP Media pour intégrer la Ligue 1 et la Ligue 2 à l’écosystème.

Avec Colors, Sorare joue gros. La Coupe du Monde 2026 sera son plus grand test grand public, à un moment où la concurrence des applications de fantasy gratuites s’intensifie. Si le pari réussit, le pionnier français du Web3 sportif pourrait définitivement franchir le cap du mainstream.

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