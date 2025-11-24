La startup française Sorare annonce une recentralisation de ses activités à son siège social parisien, ainsi qu’une réduction de ses effectifs, malgré des débuts présentés comme prometteurs pour son programme « Sorare 26 » initié en septembre dernier.

Sorare 26 : bilan en perspective pour 2026

Cela fait déjà quelques mois que la société française de football Fantasy Sorare tente de se réinventer, avec le lancement de son programme « Sorare 26 » débuté en septembre dernier. Un tournant stratégique présenté par son cofondateur, Nicolas Julia, comme le début de la « seconde mi-temps » pour cette entreprise inscrite dans le secteur des NFT.

Une vision principalement axée sur un gameplay plus épuré, une dimension internationale appliquée à ses campagnes de marketing, mais également la signature de nouveaux partenaires de premier plan comme la Ligue de Football Professionnel française (LFP). Le tout accompagné d'un déménagement sur la blockchain Solana (SOL) début octobre.

Trois mois plus tard, l'heure semble être au bilan. Un état des lieux présenté comme prometteur par Nicolas Julia, dans le cadre d'une publication sur le réseau X. En effet, ce programme Sorare 26 aurait permis de faire augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise de 22 % par rapport à l'année précédente, avec une hausse de 25 % de ses cartes échangées et de 33 % pour leurs propriétaires.

Ces chiffres sont bien plus que de simples statistiques. Ils témoignent d’une énergie renouvelée autour d’un jeu qui a su se réinventer tout en restant fidèle à ce qui fait la singularité de Sorare : un gameplay basé sur les compétences, une véritable propriété numérique et une communauté mondiale passionnée. Nicolas Julia

Sorare : le jeu de fantasy football le plus populaire

Départ d'Adrien Montfort et réduction de ses effectifs

Malgré tout, ces résultats présentés comme positifs ne suffisent visiblement pas à relancer la machine sans envisager une restructuration interne plus importante de l'entreprise. En effet, afin de « soutenir [cette] trajectoire et atteindre la rentabilité plus rapidement » Sorare annonce également une centralisation de ses activités dans son siège social parisien.

De ce fait, son bureau de New York — impliquant encore une dizaine de membres — va être définitivement fermé et ses effectifs totaux réduits de presque 30 %, avec le départ annoncé d'une trentaine de ses employés actuels.

Un resserrement de son organisation qui implique également le départ d'Adrien Montfort, cofondateur et directeur technique, qui restera toutefois « profondément impliqué en tant que membre du conseil d’administration, apportant son expertise pour guider notre vision à long terme ». Nicolas Julia continuera pour sa part d'occuper le poste de PDG.

Dans ce contexte difficile, Nicolas Julia annonce un programme Sorare 26 qui devrait livrer toutes ses promesses pour l'année à venir, notamment avec « des lancements de produits et des annonces très excitantes à venir dans la première moitié de 2026 et, bien sûr, autour de la Coupe du monde de football 2026 ».

Source : Nicolas Julia

