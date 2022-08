Comment acheter un NFT ? Guide 2022 complet

Vous souhaitez acheter un NFT, mais vous ne savez pas par où commencer ? De l'achat des cryptomonnaies en passant par la création d'un portefeuille MetaMask, apprenez comment acheter un NFT sur la blockchain Ethereum et découvrez les différentes places de marchés de tokens non fongibles disponibles, comme OpenSea et Rarible.

Acquérir des cryptomonnaies sur Binance

Avant d'acheter un NFT, vous devez vous procurer des cryptomonnaies. La majorité des tokens non fongibles (NFTs) étant sur la blockchain Ethereum grâce à une communauté très active, vous devez avoir de la cryptomonnaie ETH pour en acheter. Le reste de ce guide se contrera ainsi sur l'écosystème Ethereum.

Rendez-vous donc sur Binance et créez un compte sur la plateforme si ce n'est pas déjà fait.

Vous pouvez ensuite directement déposer des euros sur votre compte Binance dans l'onglet « Acheter des cryptos » soit par virement bancaire, soit par carte bancaire.

Une fois l'argent déposé sur votre compte, cliquez sur l'onglet « Trader » puis « Marchés ». Ici, cliquez sur « Marchés Spot » puis sur l'onglet « Fiat ». Sélectionnez ensuite « EUR » pour euros, vous aurez ainsi accès à la liste des paires de cryptomonnaies échangeables en euros.

Figure 1 : Aperçu de la paire ETH/EUR sur Binance

Trouvez la paire ETH/EUR et cliquez dessus pour accéder à l'interface de trading de Binance sur cette paire. Ici, vous pouvez acheter des ETH en euros. Entrez simplement le montant d'ETH que vous souhaitez acheter au prix du marché et cliquez sur « Acheter ».

Félicitations, vous êtes maintenant en possession de vos ETH, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape de ce guide dédié à l'achat de NFT.

Créer un portefeuille MetaMask

Afin de pouvoir acheter un NFT, vous devez avoir votre propre portefeuille de cryptomonnaies. Nous allons détailler ici la création d'un portefeuille MetaMask, l'un des portefeuilles Ethereum les plus connus.

Rendez-vous sur le site de MetaMask et cliquez sur « Download » si vous êtes sur ordinateur, ou téléchargez directement l'application MetaMask sur l'App Store ou Google Play si vous êtes sur mobile.

Il convient de préciser que si vous êtes sur un ordinateur Apple, Safari n'est pas supporté par MetaMask donc nous vous suggérons d'utiliser un autre navigateur Web comme Chrome ou Firefox.

MetaMask est une extension Web, donc une fois installée, vous la retrouverez en haut à droite de votre navigateur. Cliquez dessus puis sur « Créer un portefeuille ». Entrez un mot de passe complexe et unique avant d'arriver sur la page affichant votre phrase secrète de récupération.

Figure 2 : Aperçu de la configuration d'un portefeuille MetaMask

Conservez très soigneusement cette phrase secrète. Quiconque serait en possession de votre phrase secrète serait capable de prendre le contrôle de votre portefeuille et de s'en approprier les fonds. Il y a plusieurs manières de la conserver : la noter sur papier, dans un document protégé ou encore en utilisant des produits comme ceux de Ledger.

Il vous est maintenant demandé de confirmer votre phrase secrète dans l'ordre. Une fois cela fait, le processus de création de votre portefeuille MetaMask est terminé.

Envoyer ses ETH sur MetaMask

La prochaine étape pour acheter des NFTs consiste à envoyer vos ETH de la plateforme d'échange Binance à votre portefeuille MetaMask.

Premièrement, il vous faudra l'adresse Ethereum de votre portefeuille MetaMask. Pour cela, ouvrez l'application MetaMask. Ce portefeuille étant configuré de base sur le réseau Ethereum, il suffit de copier l'adresse Ethereum qui se situe en haut de l'interface. Celle-ci est composée de chiffres et de lettres.

Figure 3 : Aperçu de l'interface de MetaMask et de l'adresse Ethereum associé à votre portefeuille

Connectez-vous maintenant sur votre compte Binance. Cliquez sur l'onglet « Porte-feuille » puis « Porte-feuille Spot » et enfin sur « Retrait ». Sélectionnez Ethereum et collez l'adresse de votre portefeuille MetaMask dans la case « Adresse Ethereum du destinataire ». Vérifiez bien à plusieurs reprises que celle-ci est correcte.

Renseignez ensuite le montant que vous désirez envoyer sur MetaMask. Il convient de noter que chaque transaction en cryptomonnaies a un coût en frais de transaction, prévoyez donc un montant supérieur. Cliquez pour finir sur le bouton « Envoyer ».

Acheter un NFT sur une marketplace

Muni de votre portefeuille MetaMask et de vos ETH, vous voilà prêt pour acheter un NFT sur une place de marché dédiée. Mais laquelle choisir ? Afin d'éviter les arnaques, nous vous suggérons d'être vigilant dans votre choix.

Voici certains des critères importants à prendre en compte :

Montant des frais ponctionnés par la plateforme lorsque vous achetez un NFT ;

Blockchains supportées ;

Plateforme centralisée ou décentralisée ;

Réputation dans l'écosystème ;

Liquidité.

Nous allons vous présenter ainsi quatre marketplaces de NFT sur la blockchain Ethereum, qui selon nous, sauront répondre à vos besoins

OpenSea Rarible X2Y2 LooksRare Frais de

transaction 2,5 % 2,5 % 2 % 2 % Blockchains

supportées Ethereum

Klaytn

Solana

Polygon Ethereum

Flow

Solana

Tezos

Polygon Ethereum Ethereum Gouvernance Centralisée Décentralisée Décentralisée Décentralisée Points forts Très large sélection de NFTs

Énorme activité

Interface très intuitive Support multi-chain (5)

Gouvernance décentralisée (DAO) Frais de transactions

partagés par les

utilisateurs

Gouvernance décentralisée (DAO) Frais de transactions

partagés par les

utilisateurs

Gouvernance décentralisée (DAO) Points faibles Frais élevés

Plateforme centralisée Frais élevés Une seule blockchain

supportée Une seule blockchain

supportée

Les places de marché X2Y2 et LooksRare sont très similaires, elles sont directement en compétition.

OpenSea, la plateforme de NFT numéro 1

OpenSea a été fondée en 2017 aux États-Unis. Il s'agit de la plus grande place de marché de NFT au monde, que ce soit au niveau du nombre d'utilisateurs ou du volume des échanges.

Au niveau de ses caractéristiques, la plateforme OpenSea supporte à l'heure de l'écriture de ces lignes 4 blockchains, à savoir Ethereum, Polygon, Klaytn et Solana.

Cela signifie que les NFT qui y sont proposés par les vendeurs ont leurs métadonnées stockées sur l'une de ces blockchains et que vous devez utiliser l'actif natif de chaque blockchain pour acquérir un NFT correspondant.

Dans notre cas, de l'ETH pour un NFT sur la blockchain Ethereum.

Figure 4 : Aperçu de l'interface d'OpenSea

OpenSea ponctionne 2,5 % de frais par vente de NFT. Les frais sont donc déduits du montant que perçoit le vendeur par rapport au prix de vente. De plus, lorsque vous vous procurez un NFT sur OpenSea, vous devrez payer les frais de transactions liés au transfert du NFT du portefeuille du vendeur au vôtre.

Enfin, les créateurs d'une collection de NFT peuvent également ajouter des frais (royalties) qui peuvent aller jusqu'à 10 % et qui sont ponctionnés à chaque vente d'un NFT de leur collection sur OpenSea.

L'une des forces de la plateforme OpenSea provient de la facilité avec laquelle un utilisateur peut y proposer un NFT à la vente, et ce sans processus de vérification. Toutefois, cela peut entraîner des dérives comme du plagiat, il convient ainsi de faire de nombreuses recherches avant d'acheter un NFT.

Enfin, OpenSea est une plateforme centralisée dont la gouvernance revient entièrement à l'entreprise du même nom. Elle affiche cependant des caractéristiques décentralisées puisque, comme mentionné précédemment, n'importe qui peut lister un NFT sur la plateforme.

Pour acheter un NFT sur OpenSea, connectez votre portefeuille MetaMask à la plateforme. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de portefeuille en haut à droite de l'interface et sélectionnez MetaMask. Suivez ensuite les instructions pour finaliser la connexion de votre portefeuille à OpenSea.

Une fois cela fait, vous avez la possibilité d'acheter le NFT de votre choix sur la plateforme, à condition que ce NFT soit sur la blockchain Ethereum puisque, rappelons-le, vous disposez d'ETH sur votre portefeuille. Si vous souhaitez vous procurer un NFT d'une autre blockchain, il vous faudra le portefeuille ou les tokens adéquats.

Rarible, une marketplace de NFT centrée sur sa communauté

Fondée en 2020, Rarible est une place de marché de NFT qui se décrit comme appartenant à ses utilisateurs. Son objectif est de fonctionner en tant qu'organisation autonome décentralisée (DAO) dans un futur plus ou moins proche, notamment grâce à son token de gouvernance, le RARI.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, Rarible supporte les NFT de 5 blockchains à savoir Ethereum, Flow, Solana, Tezos et Polygon.

Figure 5 : Aperçu de l'interface de la marketplace de NFTs Rarible

Au niveau des frais, Rarible ponctionne 2,5 % à chaque transaction auxquels s'ajoutent les frais de transaction pour le transfert de propriété du NFT. Un système de royalties est également disponible pour les artistes qui peuvent alors choisir de ponctionner une partie de chaque vente sur leur collection.

Les royalties imposées par les artistes peuvent aller jusqu'à 50 % à chaque vente d'un de leurs NFT sur la plateforme.

Pour acheter un NFT sur Rarible, connectez votre portefeuille MetaMask en haut à droite de l'interface en choisissant le réseau Ethereum. Vous pourrez ensuite acheter n'importe quel NFT de la blockchain Ethereum, à condition de disposer des fonds suffisants.

X2Y2, la nouvelle marketplace de NFTs qui veut concurrencer OpenSea

X2Y2 est l'une des places de marché de NFTs les plus populaires sur la blockchain Ethereum, et pour cause, c'est la seule blockchain supportée par la plateforme. X2Y2 se concentre donc uniquement sur cette dernière et a vu son activité grimper en flèche en quelques mois.

Figure 6 : Aperçu de l'interface de la place de marché de NFTs X2Y2

Comme Rarible, il s'agit d'une place de marché qui a aussi été créée dans le but d'être gouvernée par ses utilisateurs. Un token de gouvernance existe à cette fin, le X2Y2. Ce token permet également à ses détenteurs de récupérer une partie des frais collectés par la plateforme X2Y2.

L'équipe derrière le projet est anonyme et préfère s'effacer pour promouvoir davantage le côté décentralisé de la plateforme, avec notamment la redistribution des frais collectés et une potentielle future DAO pour gouverner la plateforme.

Des frais de 2 % sont ponctionnés par la place de marché à chaque vente de NFT, qui sont ensuite redistribués aux détenteurs de tokens X2Y2.

Pour acheter un NFT sur X2Y2, connectez votre portefeuille MetaMask en haut à droite de l'interface. Puisque la plateforme ne supporte que la blockchain Ethereum, vous n'avez pas à vous soucier du choix de la blockchain, vous pouvez ainsi acheter n'importe quel NFT listé sur X2Y2 avec MetaMask et de l'ETH, à condition de disposer des fonds suffisants.

LooksRare, le rival d'X2Y2

LooksRare est une place de marché de NFTs ayant vu le jour au début de l'année 2022. À l'instar d'X2Y2, LooksRare supporte uniquement la blockchain Ethereum et a su très rapidement se faire une place au sein de l'industrie.

Il s'agit également d'une plateforme ayant été créée dans le but d'être centrée autour de ses utilisateurs. À cet effet, LooksRare possède également un token de gouvernance, le LOOKS, qui peut être staké pour récupérer une portion des frais collectés par la place de marché.

Figure 7 : Aperçu de l'interface de la marketplace de NFTs LooksRare

Ainsi, les 2 % de frais ponctionnés par LooksRare à chaque vente de NFT sont redistribués parmi les stakers du token natif de la plateforme.

Enfin, l'équipe de développement derrière ce projet est, à la manière d'X2Y2, anonyme.

Pour acheter un NFT sur LooksRare, connectez votre portefeuille MetaMask en haut à droite de l'interface de la plateforme. Vous serez ainsi en mesure d'acheter n'importe quel NFT, à condition de disposer des fonds suffisants.

Les alternatives aux marketplaces sur Ethereum

Ce guide pour acheter un NFT se concentre jusqu'ici sur les places de marché opérant sur la blockchain Ethereum, mais il en existe qui opèrent sur d'autres blockchains. Nous allons ainsi mentionner quelques-unes des alternatives les plus populaires.

La plateforme Binance NFT, par Binance

Binance NFT est une place de marché de NFTs opérée par le géant Binance, qu'on ne présente plus. Il s'agit d'une plateforme qui supporte la BNB Chain et la blockchain Ethereum.

La plateforme, qui est relativement centralisée, ponctionne 1 % de frais sur chaque vente de NFT. Il s'agit des frais parmi les moins coûteux comparés aux marketplaces de NFT présentées dans cet article.

Figure 8 : Aperçu de l'interface de Binance NFT

Pour acheter un NFT du réseau BNB Chain listé sur Binance NFT, vous devez vous procurer soit du Binance USD (BUSD), soit du BNB. Vous pouvez utiliser le portefeuille MetaMask, mais faites attention puisqu'il faudra au préalable configurer votre portefeuille sur le réseau BNB Chain.

Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de MetaMask, dans l'onglet « Réseaux » puis « Ajouter un réseau ». Ici, renseignez ces informations :

Nom du réseau : Binance Smart Chain ;

Nouvelle URL de RPC : https://bsc-dataseed.binance.org/ ;

ID de chaîne : 56 ;

Symbole de la devise : BNB ;

URL de l'explorateur de blocs : https://bscscan.com.

Solana, une blockchain particulièrement utilisée pour les NFTs

La blockchain Solana est très utilisée dans le secteur des NFT et pour cause, elle possède plusieurs marketplaces qui lui sont dédiées comme MagicEden, la place de marché de NFT la plus populaire de cette blockchain, ou encore SolSea et Solanart, deux plateformes bien plus modestes.

Pour vous procurer des NFT de la blockchain Solana, il vous faudra posséder des SOL ainsi qu'un portefeuille dédié, le plus connu étant Phantom. Téléchargez l'extension Web du portefeuille Phantom, et après l'avoir configurée et alimentée en tokens SOL, vous pourrez acheter des NFT sur une marketplace de la blockchain Solana comme MagicEden.

Il est à noter qu'OpenSea supporte également la blockchain Solana, vous avez juste à y connecter votre portefeuille Phantom pour pouvoir y acheter des NFT de cette blockchain.

Un point sur les risques des NFT

Le secteur des NFT est en pleine croissance, mais il reste très jeune, et ce n'est qu'en 2021 qu'il a vraiment émergé aux yeux du grand public. Il s'agit d'un marché encore immature qui est souvent comparé au Far West et ce n'est pas sans raison.

Un manque de régulation combiné à un flou législatif encadrant ces actifs en font le marché idéal pour attirer les opportunistes et autres escrocs. Phishing, usurpation d'identité, NFT volés, rug pull ou encore pump and dump. Pour réussir à éviter ces pièges, consultez notre guide pour identifier les arnaques les plus courantes.

Enfin, des projets de NFT sont créés dans l'unique but de faire de l'argent rapidement, ne développant rien sur le long terme. Il convient donc de faire attention lorsque vous vous procurez un NFT. Pour vous assister, consultez notre guide pour évaluer le potentiel d'une collection de NFTs.

