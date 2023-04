OpenSea Pro : l'agrégateur de marketplace de NFT est lancé

La contre-offensive d'OpenSea est lancée. Suite à l'émergence de concurrents sérieux - à l'instar de Blur - il était indéniable que la première marketplace de tokens non fongibles (NFT) réagirait. C'est désormais chose faite, avec l'annonce d'un nouveau produit baptisé OpenSea Pro.

Allow us to reintroduce ourselves 📣

Starting today, Gem V2, the best-in-class NFT aggregator, is now OpenSea Pro!

💎➡️⛵️

OpenSea Pro will still be run by the same Gem team you know & love, but with unified brands we are able to offer users MUCH more

Let's dive in 👇🏽🧵 pic.twitter.com/pyt6QnjW7b

— OpenSea Pro (@openseapro) April 4, 2023