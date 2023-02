OpenSea supprime temporairement les frais sur les ventes de NFT

La célèbre marketplace OpenSea a fait le choix de supprimer temporairement les frais de 2,5 % appliqués à la vente de tokens non fongibles (NFT). Cette manœuvre est notamment rendue nécessaire afin de combattre les concurrents de plus en plus nombreux de la plateforme tels que Blur, qui vient tout juste de réaliser l’airdrop de son token :

We’re making some big changes today:

1) OpenSea fee → 0% for a limited time

2) Moving to optional creator earnings (0.5% min) for all collections without on-chain enforcement (old & new)

3) Marketplaces with the same policies will not be blocked by the operator filter

— OpenSea (@opensea) February 17, 2023