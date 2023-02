NFT : Quel avenir pour l'airdrop de BLUR, le concurrent d'Opensea ?

L'airdrop de la marketplace de tokens non fongibles (NFTs) Blur était très attendu en ce début d'année 2023. Les utilisateurs ayant obtenu leurs « care packages » ont pu réclamer leurs récompenses en tokens BLUR ce mardi 14 février.

$BLUR is now LIVE

All traders across all marketplaces in the last 3 months, Care Package holders, and Creators are eligible for the airdrop.

You have 60 days to claim your BLUR ⏰ pic.twitter.com/AZynnHeIhz

— Blur (@blur_io) February 14, 2023