MrBeast, le youtubeur le plus populaire au monde, au centre de plusieurs escroqueries crypto ?

Ces derniers mois, les polémiques autour de Jimmy Donaldson, connu sous le nom de MrBeast, se multiplient. La dernière en date concerne ses « investissements » passés dans l'industrie des cryptomonnaies.

Sur X, SomaXBT, un détective spécialisé dans la blockchain, a présenté son enquête où il s'est intéressé à la manière dont le youtubeur le plus suivi au monde a réussi à empocher 10 millions de dollars grâce aux cryptomonnaies.

1/ An investigation into @MrBeast ,how he allegedly made $10M+ by backing low-cap IDO crypto tokens promoted by influencers like Lark Davis, CryptoBanter, KSI, and others. Many of these projects are now down over 90%, with some rebranding after major losses.

let's dive in. 🧵 pic.twitter.com/NR9dq9ZnD2

— SomaXBT (@somaxbt) October 11, 2024