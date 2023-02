L'influenceur Logan Paul poursuivi en justice pour arnaque aux NFTs

Le célèbre influenceur américain Logan Paul, suivi par plus de 23,5 millions de personnes sur YouTube, va finalement être poursuivi en justice pour fraude et escroquerie. Les plaignants accusent son projet CryptoZoo d'être en fait un « rug pull » : depuis la vente en 2021, l'équipe n'a plus donné signe de vie.