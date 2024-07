L’arnaque a été rapportée par l’utilisateur de X et spécialiste de la cybersécurité NFT_Dreww, qui a livré une analyse complète de la méthode. Il rapporte que l’arnaque est « extrêmement sophistiquée » et permet aux malfaiteurs de repartir avec l’intégralité des informations stockées sur un appareil.

L’arnaque vise des détenteurs de tokens non fongibles (NFT), en particulier ceux qui présentent leur NFT sur leur photo de profil X. Les arnaqueurs proposent au détenteur de mettre sous licence leur propriété intellectuelle, de rejoindre une réunion X Space ou d’intégrer une équipe pour un projet lié aux cryptomonnaies.

Un lien Zoom est ensuite envoyé par les arnaqueurs pour un faux rendez-vous. La sophistication vient de l’apparence du lien, qui ressemble fortement à un lien légitime pour une réunion avec l’application de vidéoconférence :

3/ Hold on, lets take a step back. That was a legit zoom link though right? Is zoom hacked? Answer: Nope....

*.zoom[.]us is the legit domain, it uses the sub-domain usXXweb.zoom[.]us when in the US and XX being a number based on your geo-location for you to download and install… pic.twitter.com/yUSmk1MkAQ

— NFT_Dreww.eth (@nft_dreww) July 22, 2024