Mantra, ou comment une crypto perd 5 milliards de dollars de capitalisation en quelques heures

Alors que la plupart des marchés financiers, y compris celui des cryptomonnaies, réagissent particulièrement violemment aux rebondissements de la guerre des « tariffs » menée par Donald Trump, une toute autre histoire est venue troubler la quiétude des investisseurs hier soir.

En effet, la crypto OM a dévissé d'environ 92 % de sa valeur en seulement quelques heures : une chute brutale et qui soulève des interrogations quant à la pertinence du projet ou à de potentielles manipulations de prix.



Graphique représentant l'évolution du prix de la crypto OM, en données journalières

Bien que ce genre d'évènement soit relativement commun aux cryptomonnaies à faible capitalisation, la cryptomonnaie OM ne faisait pas partie de cette catégorie. Quelques heures avant cette chute soudaine, la crypto OM était encore valorisée à plus de 6 milliards de dollars, ce qui la plaçait en 24e position des cryptos les plus capitalisées.

Ainsi, à l'écriture de ces lignes, le prix de l'OM est de 0,78 dollar l'unité, pour une valorisation totale de 752 millions de dollars.

L'OM est la cryptomonnaie du projet Mantra Chain, une blockchain dédiée à la tokenisation des actifs du monde réel (RWA). Le projet est notamment connu pour avoir signé plusieurs contrats, totalisant plus d'un milliard de dollars d'investissement, pour tokeniser des actifs fonciers aux Émirats arabes unis.

Bien que de nombreuses zones d'ombre restent encore à éclaircir, les versions divergent sur cet événement. John Patrick Mullin, le PDG de Mantra Chain, s'est exprimé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux dans la soirée.

Il affirme que les « fluctuations de marché de la crypto OM ont été déclenchées par des liquidations initiées par des exchanges centralisés ». Par ailleurs, il dénonce un « certain degré de négligence » de ces derniers en pointant du doigt le mauvais timing de ces liquidations, lequel implique de faibles liquidités.

Bien que John Patrick Mullin démente tout lien de causalité avec l'équipe, les conseillers ou les investisseurs qui auraient vendu la crypto, de nombreux internautes suspectent un « rug pull ».

En effet, le projet Mantra Chain s'est régulièrement vu attribuer le sobriquet de « scam » au cours des derniers mois. Pour cause, des tokenomics changeantes, une supply trop importante détenue par l'équipe, et des exclusions systématiques de leurs réseaux sociaux à la moindre critique.

Par ailleurs, plusieurs enquêteurs on-chain indépendants commencent à mettre en avant des points qui méritent des éclaircissements.

💥BREAKING:

BEFORE THE $OM CRASH, 17 WALLETS DEPOSITED 43.6M $OM ($227M) TO EXCHANGES

THAT'S 4.5% OF CIRCULATING SUPPLY.

2 WALLETS ARE LINKED TO LASER DIGITAL, A STRATEGIC INVESTOR. pic.twitter.com/mFEYMabU37

— Crypto Rover (@rovercrc) April 14, 2025