L'ATOM de Cosmos sort du top 100 crypto — Signe d'un échec de tout son écosystème ?

En chute libre depuis son ATH de 2022, l’ATOM de Cosmos a finalement quitté le top 100 des cryptomonnaies. Dans le sillage de cette contre-performance, nombre de projets de son écosystème battent aujourd’hui de l’aile.

L'ATOM de Cosmos perd sa place dans le top 100

Alors que le bull run semble maintenant derrière nous, les altcoins ont particulièrement déçus. Parmi cette multitude de désillusions, celle de l'ATOM de Cosmos est tout à fait notable. Et pour cause, le dernier plus haut historique (ATH) de l'actif remonte au 17 janvier 2022, date à laquelle il avait atteint 44,45 dollars l'unité. Depuis, le prix de l'ATOM a chuté de 95,8 % pour atteindre aujourd'hui 1,88 dollar.

Cette contreperformance, qui ne s'est pas arrangée avec le temps, a tout bonnement fait sortir l'ATOM du top 100 de cryptomonnaies ; sa capitalisation de 906,75 milliards de dollars lui permettant seulement de pointer à la 102e place du classement de CoinGecko.

Pourtant, les promesses étaient belles et la technologie intéressante, mais plusieurs pistes peuvent expliquer cette déconvenue, au-delà de l'intérêt des investisseurs majoritairement porté sur Bitcoin (BTC) durant ce cycle.

La principale est probablement l'échec du token, dont la forte inflation procure actuellement parfois plus de 16 % de rendements sur le staking, et ce, malgré des refontes régulières des tokenomics.

Plus largement, l'écosystème Ethereum (ETH) et ses layer 2 semble susciter plus d'intérêt que le modèle de Cosmos et de ses réseaux connectés à l'Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC).

En outre, c'est tout l'écosystème Cosmos qui est aujourd'hui en perte de vitesse. Sur les 10 plus importantes capitalisations dudit écosystème, seul l'OM de Mantra a réalisé un plus haut historique en 2025 et le scandale qui a frappé le projet en avril dernier ne prête guère aux félicitations, l'actif ayant d'ailleurs chuté de plus de 99 % depuis.

La semaine dernière, nous revenions également sur l'acquisition d'Interop Labs par Circle, les développeurs initiaux d'Axelar (AXL).

De son côté, le fondateur d'AirdropGlideApp a recensé toutes les déconvenues de ces derniers mois relatives à l'écosystème Cosmos, témoignant du nombre de projets en difficulté. Dans une liste non exhaustive, nous pouvons notamment citer Pryzm, qui cesse ses opérations dès 2026, Evmos, qui n'a jamais su percer et qui a abandonné le développement de sa plateforme Ethereum Virtual Machine (EVM) en juillet, Kujira, qui a cessé ses opérations cette année, Omniflix, Elys et Jackal, qui ont migré vers Base, Orbit Earn, qui a migré sur Arbitrum, Noble, qui ne lancera pas de token, ou encore Akash, qui envisage de se tourner vers Solana (SOL).

Par ailleurs, cela n'est pas sans rappeler les excuses adressées à leur communauté par les développeurs des blockchains Polkadot, ICP et Taiko le mois dernier.

