La blockchain Terra à l'arrêt après un hack de 4 millions de dollars

Ce matin, la tristement célèbre blockchain Terra (LUNA) s'est trouvée à nouveau dans la tourmente. Via son compte officiel sur X, elle a annoncé à ses utilisateurs que la blockchain serait mise à l'arrêt pour remédier à une faille de sécurité :

📣Attention Terra users: Please be advised that the chain will be halted shortly at block height 11430400 and transactions will not be processed during this time.

We will be working with the validators on Terra (phoenix-1) to apply an emergency patch thereafter to remediate a…

— Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) July 31, 2024