Affaire Terra : pourtant emprisonné au Monténégro, Do Kwon aurait réussi à effectuer des transactions crypto

Arrêté au Monténégro en mars 2023, Do Kwon, fondateur et ex-PDG de Terraform Labs, a été emprisonné pendant plus d'un an dans l'une des prisons les plus rudes du pays. Malgré cela, il se peut qu'il ait trouvé le moyen de réaliser quelques transactions crypto durant sa détention.