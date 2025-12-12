« Méprisable » : Do Kwon (Terra) est condamné à une première peine de 15 ans de prison aux États-Unis
Une peine massue. Le cofondateur de Terra, Do Kwon, a été condamné à 15 années de prison aux États-Unis, une durée qui dépasse la demande initiale des procureurs. L’ex-PDG doit maintenant attendre sa condamnation en Corée du Sud.
Do Kwon condamné dans le cadre de l’affaire Terra
L’équipe de défense de Do Kwon avait demandé à ce que sa peine ne dépasse pas 5 ans de prison. De leur côté, les procureurs tablaient plutôt sur 12 ans d’emprisonnement. Au final, ce sera une peine encore plus longue pour l’ex-PDG de Terra : 15 ans d’incarcération. Une durée justifiée selon le juge Engelmayer chargé de l’affaire :
Cinq ans, c’est totalement hors de question. Même douze ans pourraient être déraisonnables, et voici pourquoi. La fraude pour laquelle vous avez plaidé coupable a coûté plus de 40 milliards de dollars aux victimes. Même pour le district sud de New York, cela donne le vertige.
Selon des rapports locaux de Inner City Press, le juge a incité sur le caractère volontaire des actions de Do Kwon. Le PDG de Terra a en effet sciemment caché les failles du protocole, avant de fuir à l’étranger après l’effondrement de la plateforme.
Pendant quatre ans, vous avez menti publiquement au marché. Vous avez affirmé qu’il s’agissait d’un stablecoin. Vous avez prétendu disposer d’un mécanisme de soutien pour défendre l’ancrage. L’ancrage a cédé et vous avez alors fait appel à Jump Trading. C’était un moment charnière. Vous avez choisi de mentir.
Des victimes nombreuses qui se sont exprimées au procès
Le juge a cité des lettres de victimes, qui ont perdu des centaines de milliers de dollars pour certaines. L’effondrement de la plateforme Terra a été un des crash les plus importants de l’histoire des cryptomonnaies, et il n’a pas été basé sur le hasard, toujours selon le juge :
Les investisseurs prenaient un risque – caveat emptor. Mais ils ne prenaient pas le risque d’être victimes d’une fraude. Ce qui rend ce que vous avez fait si méprisable, c’est que vous avez exploité la confiance.
Le juge Engelmayer a justifié cette peine longue par le souhait de décourager ceux qui voudraient imiter Do Kwon en proposant une plateforme crypto volontairement bancale. Il a par ailleurs affirmé que si l’ex-PDG n’avait pas plaidé coupable, sa peine aurait été encore plus longue.
Nouveau procès à venir en Corée du Sud
Do Kwon devra purger au moins la moitié de sa peine aux États-Unis (7,5 années), avant de pouvoir être transféré dans sa Corée du Sud natale. Sur place, il fera face à un nouveau procès. Il est donc probable que l’ex-PDG de Terra passe une bonne partie de sa vie en prison.
L’affaire Terra, devenue symbole des excès du secteur des cryptomonnaies, aura été jugée comme telle. Un point qu’a souligné le juge en conclusion :
Quand Bernie Ebbers ou Sam Bankman-Fried vont en prison, d’autres dirigeants réfléchissent à deux fois avant de suivre leur exemple. Au prochain Do Kwon : si vous commettez une fraude, vous perdrez votre liberté pour longtemps.
Source : Inner City Press
