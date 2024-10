UST : Avalanche Foundation souhaite racheter près de 2 millions d’AVAX vendus à Luna Foundation Guard en 2022

Maintenant que la Luna Foundation Guard (LFG) est en faillite, l’Avalanche Foundation souhaite lui racheter 1,97 million d’AVAX vendus en 2022. À l’époque, cette vente était censée venir sécuriser l’UST, qui explosa finalement en plein vol quelques semaines plus tard.

L’Avalanche Foundation veut racheter 1,97 million d’AVAX à la Luna Foundation Guard (LFG)

En avril 2022, l’Avalanche Foundation trouvait un accord avec la Luna Foundation Guard (LFG) pour lui vendre 1,97 million de tokens AVAX. Cette trésorerie devait ensuite venir s’ajouter à la réserve alors nouvellement créée et censée venir soutenir le mécanisme de maintien du stablecoin UST.

L’Histoire nous apprendra plus tard qu’en réalité, le stablecoin algorithmique était déjà en mauvaise posture, et cette réserve n’avait pour but que de maintenir artificiellement son indexation au dollar. Nous connaissons la suite.

Depuis, la LFG s’est déclarée en faillite, et c’est là qu’intervient la dernière annonce de l’Avalanche Foundation la semaine dernière. En effet, l’entité en charge de développer l’écosystème Avalanche, souhaite racheter ces fameux AVAX à la Luna Foundation Guard. Elle fait ainsi état d’un accord, dont l’approbation doit être accordée par le tribunal des faillites :

Cette action garantit que LFG ne violera pas les restrictions de l’accord initial sur l’utilisation des jetons et protège les jetons de la complexité d’une liquidation par un syndic de faillite, tout en restituant 1,97 M d’AVAX aux avoirs de la Fondation. Cela renforce encore la capacité de la Fondation à soutenir la croissance et le développement continus de l’écosystème Avalanche.

Lors de la vente initiale en avril 2022, l’AVAX s’échangeait encore aux alentours de 80 dollars l’unité. Depuis, l’actif a bien chuté, sans jamais parvenir à retrouver de tels niveaux de prix. Lors de la rédaction de ces lignes, l’AVAX s’échange à 28,7 dollars, en baisse de 3 % durant les dernières 24 heures. Avec une capitalisation de 11,72 milliards de dollars, il se place en 12e position du classement des cryptomonnaies.

