Affaire Terra : Do Kwon a bien été extradé aux États-Unis

Après avoir informé que Do Kwon serait bien envoyé aux États-Unis, le Monténégro a confirmé l’extradition du fondateur de Terra (LUNA). Nous faisons le point.

Do Kwon a été extradé aux États-Unis

Il y a quelques jours, nous partagions la décision du Monténégro d’extrader Do Kwon aux États-Unis. Le fondateur de l’écosystème Terra (LUNA) était effectivement retenu dans le pays depuis 2023, alors qu’il avait été contrôlé en possession de faux documents d’identité et qu'il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international suite à l'explosion en plein vol de l'UST il y a maintenant près de 3 ans.

Ces derniers jours, la justice monténégrine a donc mis fin au suspens pour savoir qui des États-Unis ou de la Corée du Sud se verrait octroyer l’extradition de Do Kwon. D’après Reuters, celle-ci a eu lieu mardi. C’est donc par un « voyage » en avion que Do Kwon a terminé l’année 2024, après avoir été remis aux agents FBI à l’aéroport de Podgorica.

Faisant l’objet de plusieurs chefs d’accusation aux États-Unis, notamment portés par la Securities and Exchange Commission (SEC), les prochains jours devraient nous donner plus d’informations sur le futur de l’intéressé.

Après que l’écosystème crypto a perdu 40 milliards de dollars dans l’effondrement du LUNA et du « stablecoin » UST, Do Kwon est, entre autres, poursuivi pour des violations de la loi sur les valeurs mobilières et fraude électronique, bien que le détail des charges retenues contre lui devrait se préciser prochainement.

🎬 Replongez dans les enjeux qui ont suivi l’effondrement de Terra (LUNA) :

Sources : Reuters, Image : Free Malaysia Today (CC BY 4.0)

