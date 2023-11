Affaire Terra : une Cour du Monténégro approuve l'extradition de Do Kwon

Do Kwon, l’ex-PDG de Terraform Labs, est un des détenus les plus convoités du moment. Aujourd’hui détenu au Monténégro, il devrait être prochainement extradé, suite à une décision d’une Cour de justice. Quelle sera la suite ?

La justice du Monténégro approuve l’extradition de Do Kwon

Do Kwon est détenu dans une prison du Monténégro depuis maintenant neuf mois. L’ex-PDG de Terra est accusé d’avoir conduit à la perte de 40 milliards de dollars, mais il a cependant été arrêté pour une raison différente. Il a en effet été appréhendé alors qu’il utilisait de faux passeports, en pleine cavale.

C’est pour cette raison que la justice du Monténégro le détenait jusque là, tout en sachant que les États-Unis comme la Corée du Sud attendent de pied ferme le détenu pour le juger pour des crimes financiers. Cette semaine, une cour de justice de Podgorica, la capitale du pays, a confirmé qu’il serait extradé.

Do Kwon est en train de purger une peine de quatre mois d’emprisonnement pour falsification de documents, malgré le fait qu’il ait fait appel. Une fois ce premier emprisonnement achevé, il sera donc transféré vers la Corée du Sud ou les États-Unis. On ne sait pas encore quel territoire le recevra en premier, mais il est probable que cela soit sa Corée du Sud natale, qui dispose de davantage de preuves. Le communiqué de la Cour de Podgorica montre par ailleurs que les accusations sont similaires dans les deux pays.

Plusieurs procès d’ampleur à venir

Do Kwon avait donné son accord pour être extradé vers la Corée du Sud, dans l’espoir d’obtenir une procédure accélérée. Mais cela a été refusé par le ministère de la Justice, car il a été estimé qu’il fallait d’abord déterminer quel pays est prioritaire pour recevoir l’accusé.

Les affres judiciaires de Do Kwon sont donc loin d’être finies, et le procès Terra n’a pas encore débuté. Après le procès de Sam Bankman-Fried, ceux de l’ex-PDG de Terra devraient également être très suivis. Il est par ailleurs probable que la justice coréenne comme étatsunienne fasse de Do Kwon un exemple, tant l’affaire Terra a eu des répercussions.

