Un an et demi après la chute de Terra, la communauté choisit d’arrêter le minting de l’USTC

Un long et lent naufrage ? Le projet Terra Classic (USTC) avait tenté de faire renaître Terra de ses cendres depuis sa chute catastrophique. Mais les difficultés s’amoncellent, et l’USTC n’a pas atteint la parité avec le dollar. D’où une décision drastique : l’arrêt de la production (minting) de l’USTC. Zoom sur ce qui s’est joué cette semaine.

Il n’y aura plus de minting d’USTC chez Terra Classic

Étant un stablecoin, l’USTC se doit d’évoluer en parité avec le dollar. Mais cela n’est pas le cas : l’USTC affiche seulement 0.012 dollar ce matin, un montant bien loin du compte. Pour rétablir la parité, la communauté Terra Classic envisageait donc de stopper la production (minting) d’USTC. Cela permettrait aux plateformes d’échange de brûler (burn) des tokens, et donc de soutenir le cours du stablecoin.

La décision a désormais été approuvée : 59% de la communauté a voté pour. Les votants ont jugé que le mint d’USTC va « complètement à l’encontre de l’effort de la communauté ». Pour rappel, le projet original de Terra permettait au protocole d’équilibrer l’UST en maintenant automatiquement un équilibre entre la demande et l’offre.

Mais l’équilibre n’a pas été retrouvé depuis sa chute, et malgré le rebranding de Terra en Terra Classic, les investisseurs lésés n’ont pas pu recouvrer leurs pertes, loin de là. La décision prise est donc une nouvelle mesure pour essayer de soutenir le cours de l’UST, comme l’explique un communiqué de Terra Classic :

« Cette proposition protège la communauté et les investisseurs externes qui brûlent de l’USTC pour aider à retrouver la parité avec le dollar. »

Terra Classic a-t-il une chance ?

De son côté, le token de gouvernance de Terra Classic, le LUNC, n’est pas non plus en bonne posture. Il affiche ce matin 0,00006 USD. Pour comparaison, il avait atteint 119 dollars en avril 2022. Les tentatives effrénées de la communauté pour soutenir à nouveau le cours des tokens associés ont donc été pour l’instant vaines. Pour rappel, il est estimé que la chute de Terra a conduit à des pertes s’élevant à plus de 40 milliards de dollars.

De son côté, Do Kwon, le créateur du projet, est toujours emprisonné au Monténégro, en attente d’extradition vers les États-Unis ou sa Corée du Sud natale. L’affaire a en tout cas servi de précédent pour bon nombre d’institutions et de régulateurs : le jugement pourrait donc être particulièrement sévère.

