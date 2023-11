Affaire Terra (UST) : Terraform Labs est toujours active, et elle vient d'acquérir une société

De FTX à TerraForm Labs, la tendance est aux relances dans l’écosystème crypto. Alors que Do Kwon est toujours emprisonné, et que les conséquences de l’affaire Terra (UST) sont loin d’être jouées, l’entreprise Terraform Labs continue son développement. Que prévoit-elle ?

TerraForm Labs acquière un gestionnaire de données on-chain

TerraForm sans Do Kwon : impossible ? Non, si l’on en croit l’entreprise, qui continue son développement alors que son ex-PDG est en détention au Monténégro. Chris Amani, l’ex-directeur technique de la société, avait pris les rênes en tant que PDG en juillet dernier. Et il annonce cette semaine l’acquisition d’une autre entreprise : Pulsar.

Pulsar propose une plateforme d’analyses on-chain, qui prend en charge 96 réseaux et plus de 700 protocoles. Son produit principal, Portfolio, permet aux utilisateurs de consulter les performances de divers tokens, NFTs et placements dans la DeFi, depuis un seul endroit. Selon Chris Amani, c’est un développement majeur pour TerraForm Labs :

« Intégrer Pulsar enrichit non seulement notre technologie, mais cela ajoute aussi une équipe incroyablement talentueuse, dirigée par trois entrepreneurs innovants, qui sont déjà parvenus à construire et lancer des applications couronnées de succès. »

Terra après Do Kwon ?

La chute catastrophique du projet Terra en 2022 aurait pu signer la mort de TerraForm Labs, mais cela n’est pas le cas. Selon Chris Amani, le projet est bel et bien vivant :

« TerraForm Labs n’a jamais cessé de construire, mais nous avions besoin de prendre un peu de temps après le départ de Do [Kwon], pour adapter notre stratégie. »

Ce que Chris Amani appelle pudiquement un « départ », c’est bien sûr la fuite de Do Kwon, qui est accusé d’avoir causé des pertes financières à la communauté Terra, à hauteur de 40 milliards de dollars. Emprisonné au Monténégro, l’homme devrait être extradé prochainement, et les États-Unis comme sa Corée du Sud natale l’attendent pour le juger.

Le cours du LUNA, le token natif de TerraForm Labs, ne décolle par ailleurs pas. Il affiche ce matin 0.74 dollar, bien loin des 119 dollars qu’avait connu le Luna « Classic » (LUNC) en avril 2022.

Ces dernières semaines, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a appelé à un jugement « sommaire » de TerraFor Labs et Do Kwon, afin de les condamner sans passer par un long procès. On devrait donc voir dans les mois à venir si l’entreprise sera inquiétée.

Source : The Block

Image : Chris Amani via LinkedIn

