Terraform Labs (Terra) et Do Kwon sont reconnus coupable de fraude par les États-Unis

Après un procès de 2 semaines dans un tribunal de New York, Terraform Labs et son cofondateur Do Kwon - absent au procès puisque'encore tenu de rester au Monténégro - ont été reconnus coupables de fraude pour avoir menti délibérément aux investisseurs concernant l'UST, le stablecoin algorithmique de l'écosystème Terra soutenu par le token LUNA.

Effectivement, au mois de mai 2022, l'UST avait perdu son ancrage au dollar et le token LUNA avait perdu sa valeur de manière quasi instantanée, malgré les tentatives de Terraform Labs de stabiliser leurs 2 cryptomonnaies en vendant les actifs de leurs réserves, alors constituées en partie de Bitcoin.

👉 Retrouvez notre analyse – Dans quelle cryptomonnaie investir en 2024 ?

Document de justice attestant que le jury a reconnu Terraform Labs et Do Kwon coupables

En moins d'une semaine, ce sont ainsi 40 milliards de dollars qui s'envolérent dans ce qui signa le début d'un long bear market, les répercussions de l'effondrement de Terra s'étant faites ressentir dans de nombreux projets blockchain.

En dehors des responsabilités de Terraform Labs dans l'effondrement de son écosystème financier, le jury a également statué, preuves à l'appui, que la société avait menti en affirmant que Chai, une application sud-coréenne, faisait appel à sa blockchain pour ses transactions.

L'ancien responsable produit de Chai était d'ailleurs présent lors du procès. Il a confirmé que Terraform Labs avait effectué de nombreuses déclarations trompeuses quant à l'utilisation que Chai faisait de la technologie offerte par la blockchain Terra.

Terraform Labs, qui s'était d'ailleurs déclarée en faillite au mois de janvier dernier, a communiqué sur X pour faire part de sa déception quant au verdict du jury, et a affirmé qu'elle examinait les recours possibles dans les temps à venir. Par ailleurs, la société a déclaré que la Securities and Exchange Commission (SEC) avait outrepassé ses droits dans ce procès :

Terraform Labs Statement on Verdict in SEC Proceedings:

We are very disappointed with the verdict, which we do not believe is supported by the evidence. We continue to maintain that the SEC does not have the legal authority to bring this case at all, and we are carefully…

— Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) April 5, 2024