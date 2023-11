Terra Classic : l’USTC explose de +300% – Que se passe-t-il ?

Un revival sur la blockchain Terra Classic ? Le cours de l’USTC a explosé de +300% sur la semaine, et le LUNC a également montré une belle progression. Comment l’expliquer et verra-t-on l’écosystème Terra renaître de ses cendres ?

Chez Terra Classic, l’USTC et le LUNC explosent

Alors que l’ex-PDG de Terraform Labs Do Kwon est toujours emprisonné au Monténégro, en attente d’une extradition, le réseau Terra Classic montre un grand dynamisme ces derniers jours. Cela fait quelque temps que la communauté essaie de ranimer le réseau original de Terra, qui s’était effondré de manière catastrophique en 2022.

👉 Revenez sur les faits – Les conséquences de l’effondrement de l’écosystème Terra (UST/LUNA) pour l’industrie crypto

Et il semblerait que leurs efforts commencent à payer. Sur la semaine, l’USTC prend ainsi près de +300%, une progression explosive :

Le cours de l’USTC explose à la hausse depuis samedi dernier

De son côté, le LUNC affiche aussi une belle progression, même si elle est sans commune mesure : il prend +55% sur la semaine. Comment alors expliquer cette hausse soudaine ?

La communauté Terra Classic veut faire revivre le réseau

Plusieurs facteurs expliquent la percée. Tout d’abord, Terra Classic Labs a pris la décision d’investir 500 000 dollars dans l’USTC, afin de débuter le mouvement. Cela a déclenché un rallye de la part de la communauté, qui a joint ses efforts pour faire décoller le cours de la cryptomonnaie. En parallèle de cela, Binance a confirmé qu’elle ouvrait de nouvelles paires de trading pour l’USTC, car elle faisait face à une forte demande. Annoncée hier, la nouvelle a accompagné cette hausse.

👉 Sur le même sujet – Un an et demi après la chute de Terra, la communauté choisit d’arrêter le minting de l’USTC

Du côté du LUNC, le second token natif de Terra Classic, des développements ont également favorisé une hausse. En début de mois, la plateforme d’échange a brûlé plus de 760 millions de tokens de LUNC, ce qui porte le nombre total de tokens détruits à 40 milliards. Cela a pour effet de réduire l’approvisionnement, et donc d’augmenter la demande. Tout cela a contribué à faire grimper le cours de la cryptomonnaie de +106% depuis le 1er novembre.

De réelles chances d’un retour ?

Ces mouvements sont bien sûr basés sur l’espoir de voir les cours des cryptomonnaies de Terra Classic s’apprécier de nouveau, et donc de sauver les économies des investisseurs lésés. Il faut cependant noter que l’USTC comme le LUNC sont bien loin des niveaux qu’ils atteignaient à leur grande époque. Nul besoin de rappeler que l’UST est, à l’origine, un stablecoin, et qu’il est donc censé valoir un dollar.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Reste que la communauté Terra Classic a œuvré cette semaine. On incitera cependant à la plus grande prudence lors de mouvements de prix de ce type.

Source : Trading View, Binance

