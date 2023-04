Terra (LUNA) : Binance intervient pour geler des millions de dollars appartenant à Do Kwon

Selon les autorités locales, Do Kwon ne possède aucun bien pouvant être saisi en Corée du Sud. Toutefois, une enquête révèle que Do Kwon et ses principaux associés ont généré au moins 314,2 millions de dollars grâce à Terra (LUNA). Bien que l'argent ne soit pas sous la juridiction des autorités sud-coréennes, Binance aurait accepté de coopérer avec la police locale pour aider à geler les fonds.

Do Kwon ne possède que des biens immatériels

Alors que Do Kwon est actuellement emprisonné au Monténégro, où il a récemment été arrêté en compagnie de son directeur financier, les diverses enquêtes judiciaires suivent leur cours. Ainsi, selon les autorités locales, Do Kwon ne posséderait aucun bien pouvant être saisi en Corée du Sud.

Pour autant, le fondateur de Terraform Labs n'est pas à plaindre financièrement. Effectivement, une récente enquête révèle que Do Kwon et ses principaux associés auraient généré au moins 414,5 milliards de wons en profit grâce à Terra (LUNA), ce qui équivaut à environ 314,2 millions de dollars.

Bien qu'il ne semble pas posséder de bien matériel pouvant être saisi dans sa terre natale, Do Kwon - de son vrai nom Kwon Do-Hyung - possède toutefois un peu d'argent de côté. Sur la totalité du butin associé aux principaux acteurs de Terraform Labs, le fondateur de l'entreprise détiendrait pas moins de 69 millions de dollars directement issus des recettes de Terra et de la vente de sa maison.

Toutefois, l'argent n'est malheureusement actuellement pas sous la juridiction des autorités sud-coréennes dans la mesure où les fonds ont intégralement été transformés en Bitcoin (BTC) via des exchanges off-shore. À ce titre, Binance aurait accepté de coopérer avec la police locale afin d'aider à geler les fonds.

L'exchange est cependant resté discret à ce sujet, se contentant de confirmer qu'il se conformait aux demandes des autorités, et ce sans préciser quel montant était hébergé sur sa plateforme.

Un avenir bien incertain pour les responsables de Terraform Labs

Dans le cadre de l'enquête, les autorités sud-coréennes auraient déjà saisi de nombreux biens immobiliers et véhicules appartenant au cercle proche de Do-Kwon afin d'empêcher les individus d'essayer de dissimuler leurs fonds comme ce dernier a pu le faire.

Il ne reste plus qu'à espérer que l'arrestation de Do Kwon permette enfin de démêler le vrai du faux concernant l'effondrement de Terra, qui aura résulté en plus de 40 milliards de dollars de perte pour les investisseurs, puisque le projet hébergeait 2 cryptomonnaies parmi les 10 plus capitalisées du marché, à savoir l'UST et le LUNA, qui ne valent désormais plus rien.

Do Kwon, qui a toujours plaidé non coupable aux accusations publiques dont il fait la cible, aurait pourtant bel et bien provoqué cet effondrement lui-même. Comme le soulignait @FatManTerra au mois de décembre dernier, Terraform Labs aurait massivement vendu des centaines de millions d'UST quelques jours afin la chute du stablecoin algorithmique :

This bombshell data, collated by the anonymous researcher @Cycle_22 (who discovered the Hodlnaut insolvency), reveals that TFL suddenly began furiously dumping hundreds of millions of UST only days before the depeg. pic.twitter.com/8r3JvR2IB7 — FatMan (@FatManTerra) December 6, 2022

Pour le moment, Do Kwon devrait encore passer quelque temps en prison au Monténégro avant d'être extradé vers la Corée du Sud ou les États-Unis.

Source : KBS

