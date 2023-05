Do Kwon demande la liberté sous caution et plaide non coupable pour falsification de documents

Do Kwon, le fondateur de Terraform Labs, a plaidé non coupable pour détention de documents d'identité falsifiés devant un tribunal au Monténégro. Sa demande de libération sous caution a été refusée et il reste détenu jusqu'à sa prochaine audience fixée au 16 juin prochain. Par ailleurs, une adresse Ethereum (ETH) associée à Do Kwon a récemment transféré 7 millions de dollars.

Do Kwon espère la liberté sous caution

Do Kwon, de son vrai nom Kwon Do-Hyung, a plaidé non coupable devant le tribunal du Monténégro où il était récemment entendu suite à son arrestation pour détention de documents d'identité falsifiés.

Le fondateur de Terraform Labs a été entendu au côté de son compère et directeur financier Han Chang-Joon, arrêté en même temps que lui pour le même motif à l'aéroport de Podgorica, la capitale du pays. Leur avocat, Branko Andjelic, a proposé de les faire libérer contre une caution de 400 000 euros.

Le procureur local a refusé cette offre, affirmant que les 2 hommes disposaient de moyens financiers considérables et qu'ils n'avaient aucune raison d'attendre au Monténégro sans partir. Ainsi, ils devront rester emprisonnés un peu plus d'un mois supplémentaire dans l'attente de leur prochaine audience fixée au 16 juin prochain.

Hasard du calendrier, l'audience dont nous parlons s'est déroulée un an après l'implosion de Terra (LUNA). Cette dernière aura signé le début d'un long bear market, dont les retombées sont encore aujourd'hui présentes dans l'écosystème dans sa globalité. Pour revenir sur cet événement et vous proposer un bilan de l'actualité concernant Do Kwon, nous avons récemment rédigé un article à ce sujet.

Concernant l'enquête en cours, les autorités sud-coréennes ont décidé de bloquer l'équivalent de 175 millions de dollars de biens appartenant à Do Kwon, notamment des cryptomonnaies, des biens immobiliers ou de la monnaie fiat.

Le portefeuille crypto de Do Kwon en mouvement ?

Une adresse Ethereum (ETH) identifiée comme appartenant à Do Kwon, qui détient plus de 22 millions de dollars à l'heure de l'écriture de ces lignes sous forme d'USDC, a récemment repris de l'activité après 2 mois sans la moindre transaction.

Aperçu de l'historique de transaction de l'adresse assimilée à Do Kwon

Au total, la personne derrière ces mouvements de fonds aurait ainsi transféré plus de 7 millions de dollars ces derniers jours, principalement à travers les protocoles Uniswap (UNI) et Curve (CRV). Il semble toutefois peu probable qu'il s'agisse de Do Kwon, ce dernier étant actuellement derrière les barreaux.

Le lien entre Do Kwon et cette adresse (parmi d'autres) avait été établi dès 2020 par le professeur Jaewoo Choo. Selon lui, à cette époque, l'adresse aurait reçu exactement le même montant d'UST que celui envoyé par une adresse officielle de Terra via un bridge au même moment.

Les mouvements de fonds des différents wallets appartenant hypothétiquement à Do Kwon sont d'ailleurs probablement suivis de près par les autorités internationales, Do Kwon faisant l'objet d'une notice rouge d'Interpol et étant sous la menace d'une extradition vers les États-Unis et vers la Corée du Sud.

Sources : Bloomberg, DefiLlama

