Jump Trading a généré 1,28 milliard de dollars de bénéfices suite à un accord secret avec Terra (LUNA)

Des documents judiciaires récemment déposés par la Securities and Exchange Commission (SEC) révèlent l'implication présumée de Jump Trading dans la manipulation du cours du TerraUSD (UST) en 2021. Selon ces documents, un accord secret aurait été conclu entre Do Kwon, fondateur de Terraform Labs, et Jump Trading, dans le but de faire augmenter artificiellement le cours de l'UST en dépensant des millions de dollars pour acheter massivement des UST.

Le cours de l'UST a été repeg artificiellement en 2021

De récents documents judiciaires déposés par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis démontrent que la société Jump Trading aurait participé activement au repeg du cours du TerraUSD (UST) au mois de mai 2021, soit un an avant son effondrement définitif.

Un accord secret aurait ainsi été conclu entre Do Kwon, le fondateur de Terraform Labs, et la société spécialisée dans le trading algorithmique et à haute fréquence afin de remonter le cours de l'UST à son ancrage théorique d'un dollar.

Jump Trading aurait ainsi dépensé plusieurs dizaines de millions de dollars pour acheter massivement des UST et faire remonter le cours du stablecoin de manière artificielle et non pas algorithmique, contrairement à une déclaration de Do Kwon qui avait utilisé le repeg pour montrer la façon dont l'UST « s'auto-guérissait naturellement ».

Un mensonge lourd, qui vient s'ajouter au dossier déjà bien rempli de Do Kwon, qui risque d'ores et déjà 40 années d'emprisonnement en Corée du Sud s'il venait à être reconnu coupable des crimes financiers dont il est accusé sur sa terre natale. Ce dernier est actuellement dans l'attente de son procès au Monténégro dont la date a été fixée au 16 juin prochain, visant à déterminer s'il purgera ou non une peine pour falsification de documents d'identité.

Les avocats de Do Kwon défendent Terraform

En réponse à ces allégations de la SEC, les avocats de Do Kwon ont répondu - sans les nier - que les actions de Jump Trading à ce moment-là n'ont représenté que 6 % du total des transactions ayant contribué au repeg de l'UST.

Et pourtant, cet accord aurait été essentiel, au vu des efforts déployés par Do Kwon pour le conclure. Par ailleurs, ce dernier aurait expressément demandé aux investisseurs de Terraform Labs de garder la chose confidentielle, tout en faisant seulement mention d'un « accord important conclu avec Jump Trading ».

En échange de cet apport de capital, Do Kwon aurait promis à Jump Trading des options d'achat pour l'UST à des tarifs préférentiels de 30, 40 et 50 centimes au cours des 3 années suivantes. La SEC a également révélé un document visant à modifier l'accord initial entre les 2 parties, notamment afin de stipuler l'engagement de Terraform Labs à délivrer 61,5 millions de tokens LUNA à Jump Trading.

À travers ces transactions, qui n'ont donc été révélées que très récemment, Jump Trading aura eu le temps de réaliser plus d'un milliard de dollars de bénéfices avant l'effondrement de l'écosystème Terra.

Source : Wall Street Journal

