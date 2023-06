Terra (LUNA) : Do Kwon aurait-il obtenu les faveurs d'un homme politique monténégrin ?

Les liens entre Do Kwon, fondateur de Terraform Labs, et un homme politique monténégrin font l'objet d'allégations troublantes. Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, Do Kwon aurait soutenu financièrement de manière illégale Milojko Spajić, président du parti centriste monténégrin « Europe maintenant ! ».

