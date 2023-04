Opposition à la SEC, saisie de bien immobilier et poursuites au Monténégro : où en est le dossier Do Kwon ?

Les procureurs monténégrins ont accusé Do Kwon d'avoir fabriqué et utilisé de faux documents, retardant potentiellement le jugement de l'affaire de l'effondrement de Terra (LUNA) qui a coûté plus de 40 milliards de dollars aux investisseurs. En parallèle, les avocats de Do Kwon ont rejeté les accusations de fraude portées par la SEC des États-Unis, et la police de Belgrade a saisi l'appartement où se cachait le fondateur de Terraform Labs.

Do Kwon poursuivi au Monténégro

Do Kwon, de son vrai nom Kwon Do-Hyung, a été arrêté à l'aéroport de Podgorica (Monténégro) le 23 mars dernier. Le fondateur de Terraform Labs a ainsi été placé dans les geôles du pays aux côtés de son directeur financier Hon Chang-Joon, dans l'attente d'un éventuel jugement quant à l'utilisation de documents d'identité falsifiés.

Finalement, et alors que la Corée du Sud et les États-Unis ont tous 2 demandé l'extradition de Do Kwon, ce dernier a bel et bien été accusé par les procureurs du Monténégro d'avoir fabriqué et utilisé de faux documents d'identité dans une tentative de s'envoler vers Dubaï aux côtés de son acolyte.

Ces poursuites, qui pourraient déboucher sur une peine allant de 3 mois à 5 ans de prison, retarderont ainsi potentiellement le jugement des 2 hommes sur l'affaire de fond, à savoir l'effondrement de Terra (LUNA).

Effectivement, les indices pointant vers une destruction programmée de Terra s'accumulent. Au mois de décembre dernier déjà, @FatManTerra avait mis en évidence cette hypothèse en montrant que Terraform Labs avait dump des centaines de millions de dollars d'UST quelques jours seulement avant la chute du stablecoin algorithmique.

Et dernièrement, nous apprenions via le média local KBS que Do Kwon avait transféré l'équivalent de 7 millions de dollars à ses avocats également juste avant le début de l'effondrement. Des éléments qui devraient alourdir considérablement le dossier de l'intéressé, qui devra alors assumer les quelque 40 milliards de dollars partis en fumée suite à ces actions.

👉 Retrouvez notre tutoriel de ZenGo, le portefeuille ultra-sécurisé qui facilite la navigation dans le Web3

Découvrir ZenGo

10$ de Bitcoin en bonus dès 200$ de dépôt 🔥

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Rejet des accusations de la SEC et saisie de bien immobilier

Bloomberg a révélé que les avocats de Do Kwon s'étaient récemment opposé aux poursuites de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis accusant Terraform Labs de fraude portant sur les valeurs mobilières. « [La loi américaine interdit aux régulateurs] d'utiliser la loi fédérale sur les valeurs mobilières pour affirmer leur compétence sur les actifs numériques dans cette affaire, » ont-ils ajouté.

Cette initiative de la SEC date du mois de février dernier, où elle visait entre autres le token LUNA et l'UST ainsi que les mTokens, qui, eux, permettaient effectivement aux investisseurs de s'exposer à des titres financiers américains. Dans leur requête, les avocats de Do Kwon ont ajouté qu'il s'agissait là d'une tentative abusive de la SEC de réglementer les cryptomonnaies à travers des lois considérées comme obsolètes.

En parallèle, un procureur serbe a récemment révélé que la police du pays avait saisi un appartement de luxe à Belgrade valant plus de 2 millions d'euros, où se seraient terrés Do Kwon et son directeur financier durant leur cavale.

Une enquête a également été lancée à cet effet, visant à déterminer si le duplex avait été acheté via les fonds potentiellement volés aux investisseurs.

👉 Dans l'actualité - Le développeur de Tornado Cash devrait être libéré sous caution le 26 avril

Le meilleur moyen de sécuriser vos cryptomonnaies 🔒 🔥 Jusqu'à 30 $ en Bitcoin offerts !

Sources : DefiLlama, Bloomberg

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.