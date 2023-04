Affaire Terra (UST) : Do Kwon savait-il que la plateforme allait s’effondrer ?

Les équipes de Terra (UST), dont Do Kwon, auraient-elles prévu l’effondrement de la plateforme ? C’est ce qui ressort de l’enquête des procureurs, qui montre que des millions de dollars ont été envoyés a une équipe d’avocats, juste avant la chute des cryptomonnaies associées. Que sait-on pour l’instant ?

Les équipes de Terra se sont-elles préparées à l’effondrement de la plateforme ?

Selon un rapport du média local KBS, ce sont les procureurs en charge de l’enquête qui ont fait émerger cet élément. Terra et Do Kwon auraient transféré 9 milliards de wons (environ 7 millions de dollars), « juste avant l’effondrement ». Les transferts ont été effectués en plusieurs fois, et le destinataire était Kim & Chang, la firme d’avocats la plus prominente de Corée du Sud.

Les transactions ont été effectuées en amont de la chute des cryptomonnaies liées à Terra, ce qui suggère que Do Kwon et ses collègues étaient déjà en train de se préparer au pire. Dans ce cas, cela rajouterait une accusation à l’encontre de l’entreprise.

Les procureurs se concentrent par ailleurs sur l’origine de cet argent. Comment Terra a-t-elle pu financer des transferts aussi importants ? Si l’entreprise a utilisé les fonds de ses clients pour financer sa future défense, elle pourrait être accusée de détournements de fonds. Rien n’a cependant été confirmé pour l’instant, et l’enquête suit son cours.

Plusieurs dizaines d’années de prison pour Do Kwon ?

Cette information nouvelle vient s’ajouter à un portrait particulièrement peu reluisant. Pour rappel, Do Kwon a continué à s’exprimer en public bien après l’effondrement de Terra, avant de prendre la fuite. Il a été arrêté au Monténégro il y a quelques semaines, où il est prévu qu’il reste jusqu’à la fin du mois.

Il est estimé que les pertes des investisseurs qui ont acheté les cryptomonnaies de Terra, l’UST et le LUNA, s’élèvent à près de 40 milliards de dollars. Ceci, combiné à un contexte international particulièrement hostile aux cryptomonnaies en ce moment, n’augure pas une peine légère pour Do Kwon. Il fait vraisemblablement face à plusieurs dizaines d’années de prison.

Mais par qui sera-t-il jugé ? Les Américains comme les Coréens veulent mettre la main sur lui, et pour l’instant on ne sait pas s’il sera extradé vers sa Corée du Sud natale, ou vers les États-Unis. Ce qui est certain, c’est que le cofondateur de Terra ne devrait pas s’attendre à du laxisme de la part des procureurs, qui voudront très certainement en faire un exemple.

Source : KBS News

