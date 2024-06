Terra : la communauté va détenir la blockchain après la dissolution – Burn massif à venir ?

Terraform Labs, l’entreprise qui maintenant Terra (LUNA) va finalement être dissolue suite à une décision de la Securities and Exchange Commission (SEC). C’est la communauté qui aura ensuite les droits sur la blockchain… Avec un burn de tokens à venir ?

Terraform Labs n’est plus, la communauté reprend les rênes

Peu de projets crypto ont fait couler plus d’encre que celui de Terraform Labs, qui a conduit à des pertes de plusieurs milliards de dollars. Magré la fuite, la capture et l’emprisonnement de Do Kwon, l’ex-PDG, la société continuait cependant d’exister. Mais cela ne sera plus le cas prochainement, la sentence venant de tomber du côté de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Terraform Labs et Do Kwon devront s’acquitter d’une amende colossale de 4,5 milliards de dollars, et les participants ne seront plus autorisés à proposer des services liés aux cryptomonnaies. Que devient-il alors de la blockchain de Terra et des tokens qui lui sont associés ?

Le PDG actuel, Chris Amani, a confirmé que Terra deviendrait un projet communautaire. C’était déjà le plan pour Terraform Labs (TFL) :

« TFL a toujours eu l’intention de se dissoudre à un moment, et ce moment est arrivé. Nous allons arrêter progressivement toutes les opérations. »

Plusieurs équipes auraient fait part de leur envie de reprendre le projet au niveau communautaire, et Chris Armani confirme que Pulsar Finance, Station Wallet et Enterprise DAO seront vendus. Il s’agit de produits créés par l’entreprise : Pulsar est un gestionnaire de portfolio qui avait été acquis à la fin de l’année 2023.

Un burn massif de LUNA à venir ?

Autre élément notable : on peut s’attendre à un « burn », c’est-à-dire une destruction massive de tokens de LUNA, la cryptomonnaie associée au projet.

« Un projet communautaire va être proposé pour brûler tous les LUNA qui n’ont pas été acquis. Toute cryptomonnaie qui continuerait à exister dans nos propres portefeuilles sera brûlée par TFL. »

À l’heure actuelle, les tokens de LUNA s’échangent contre 0,52 dollar, pour une capitalisation totale de 364 millions de dollars. Il s’agit des tokens qui soutiennent l’algorithme censé stabiliser l’UST, le stablecoin dollar de Terra.

Et les investisseurs lésés ?

La décision a été critiquée par certains, dont le responsable légal de Coinbase, Paul Grewal. Ce dernier souligne que Do Kwon n’a été forcé de reverser que 7 millions de dollars. Par ailleurs, la décision n’est pas centrée autour d’un soutien pour les victimes, mais sur un aspect punitif :

« Il n’y a pas de soulagement réel pour les victimes de cette fraude. Ce n’est pas comme cela qu’on devrait réguler. »

Quant à Chris Armani, il a bien sûr regretté l’issue du procès… Et affirmé que la SEC n’a pas laissé de chance à Terraform Labs de se relever :

« Nous étions bien positionnés pour progresser si nous avions gagné le procès, mais malheureusement nous avons perdu, et il en résulte que nous ne pouvons plus opérer. »

Sources : Chris Armani et Paul Grewal via X

